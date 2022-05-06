Україна може повністю припинити переговори з Росією: Зеленський назвав умови
Джерело:Chatham House
Якщо знову стане відомо про те, що Росія вбиває полонених мирних жителів або військових, переговори з агресорами припинять.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.
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Він зауважив, що дипломатичні переговори не можуть відбуватись, якщо росіяни вбивають полонених.
Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори,
– заявив Зеленський.
І це вже не вперше Зеленський говорить про те, що переговори з Росією можуть зупинитись. Раніше він заявив, що причиною зупинки переговорного процесу з ворогом може стати знищення захисників Маріуполя, або ж проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.
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- Зауважимо, що переговорний процес між Росією та Україною призупинився після того, як після відходу російських військ з Київщини викрились їхні злочини проти мирного населення.
- Наразі переговорний процес триває лише щодо відкриття гуманітарних коридорів. Хоч росіяни постійно порушують навіть елементарні домовленості щодо припинення вогню в Маріуполі й гуманітарні коридори.
- Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що готовий до зустрічі з Путіним.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що чим швидше Путін погодиться на зустріч із Зеленським, то тим більше шансів закінчити війну. Але Кремль ніяк не наважиться на це рішення.
- Раніше Зеленський чітко наголосив, що якщо Росія знищить "Азовсталь" й захисників Маріуполя або ж організує псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, то Україна вийде з переговорного процесу.
- Натомість Туреччина дуже надіється на те, що їй вдасться організувати зустріч Зеленського та Путіна. Зокрема на це сподівається міністр оборони країни.
- Тим часом Дмитро Кулеба заявив, що готовий подолати огиду та зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але, за словами Кулеби, у країні-агресорці ще не дійшли до того, щоб знайти рішення за столом переговорів.
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