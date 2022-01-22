Україна може запросити військових Британії, якщо будуть активні дії Росії, – Пристайко

У випадку початку активних бойовикх дій з Росією, Україна може запросити військових Великої Британії. Таку позицію висловив посол України в Лондоні Вадим Пристайко.

За словами Вадима Пристайка, Росія зараз створює загрозу війни для тиску на Європу. Про це посол України в Великій Британії заявив в інтерв'ю.

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Зараз ми в стані невизначеності

Вадим Пристайко заявив, що чисельність російських військ більша, ніж українських. Тому в разі початку активних бойових дій Україні доведеться запрошувати іноземних солдатів. Зокрема з Великої Британії.

Якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території,

– Пристайко.

Крім того, дипломат підкреслив, що Україна зараз перебуває у стані невизначеності. Причиною того є те, що Росія зараз створює "туман війни". Пристайко зазначив, що зараз перед Україною та партнерами стоїть завдання – відокремити правду від загрози та зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни.

Велика Британія і загроза російського вторгнення

18 січня з Лондона до Києва прибула партія зброї. Це викликало справжню істерику в Кремля.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що допомогу Україні можуть збільшити у випадку наступу Росії.

Через загрозу російського вторгнення в Україну Велика Британія відправила 30 своїх армійців. Вони навчать військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

Крім того, на фоні загрози вторгнення Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.

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