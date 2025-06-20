Україна нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів", – Зеленський

Увечері 20 червня Володимир Зеленський у традиційному зверненні розповів про вітчизняне оборонне виробництво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Україна нарощує виробництво перехоплювачів "Шахедів"

За словами президента, Україна разом із партнерами по НАТО готує нові домовленості на наступний тиждень щодо інвестицій у виробництво. Це стосується дронів і артилерійських снарядів.

Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "Шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств – а відповідно, видів дронів – дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються,

– сказав він.

Також готують "нову платформу для таких виробництв". А обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни.

"Дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов'язання партнерів", – додав Зеленський.

Ситуація на Сумщині

Гарант розповів, що росіяни мали різні плани щодо Сумщини з абсолютно божевільними намірами.

Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину,

– висловився Зеленський.

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Також він сказав, що обміни полоненими мають тривати. І що готують нові рішення РНБО щодо санкцій проти росіян на окупованих територіях.