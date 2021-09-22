Україна не планує розривати дипвідносини з Росією через "вибори" на окупованих територіях

Дмитро Кулеба заявив, що Україні сьогодні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з Росією. Оскільки це питання необхідно було порушувати ще у 2014 році.

Про це міністр закордонних справ повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Дипломатичні відносини потрібно було розривати у 2014 році. Тепер має статися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розірвання дипломатичних відносин – це найвища міра покарання,

– наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що сьогодні користі від розриву дипвідносин не буде.

"Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин практично немає, а йти просто так їх розривати – це не розумний крок", – додав міністр.

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