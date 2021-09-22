Україна не планує розривати дипвідносини з Росією через "вибори" на окупованих територіях

22 вересня 2021 , 23:17
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Джерело:

"Дом"

Дмитро Кулеба заявив, що Україні сьогодні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з Росією. Оскільки це питання необхідно було порушувати ще у 2014 році.

Про це міністр закордонних справ повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

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Дипломатичні відносини потрібно було розривати у 2014 році. Тепер має статися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розірвання дипломатичних відносин – це найвища міра покарання,
– наголосив глава МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що сьогодні користі від розриву дипвідносин не буде.

"Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин практично немає, а йти просто так їх розривати – це не розумний крок", – додав міністр.

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"Вибори" у держдуму Росії: що відомо

  • Голосування тривали три дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. У результаті нібито перемогла провладна партія "Єдина Росія".
  • Росіяни незаконно долучили до виборів українців, які живуть на окупованих територіях. Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць.
  • Багато країн заявили, що не визнають результати голосувань на окупованих територіях України: зокрема, США, Велика Британія та Польща.
Автор: Олег Васьків