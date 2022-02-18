Україна не ворог для цивільних з Донбасу – лише для окупантів, – міністерка з реінтеграції

Ірина Верещук заявила, що Україна не є ворогом для цивільного населення окупованих частин Донбасу. Вона наголосила, що єдиний ворог – це сам російський окупант.

Відповідну заяву про жителів окупованих земель очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зробила на спільному з Олексієм Даніловим брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Ворог для України – російський окупант

Україна не є ворогом для мирних жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, бо це – наші люди,

– зазначила Верещук.

Та уточнила, що єдиним ворогом України є російський окупант. Міністерка також додала, що українська сторона бачить усі спроби держави-агресорки нагнітати ситуацію та створювати інформаційне тло, за яким розпочинаються панічні настрої, а також евакуація, яка супроводжується дезінформацією зі сторони російських ЗМІ.

"Ми розуміємо, що у цьому є великий сенс, який закладає Росія – розхитати ситуацію, змусити нас іти на поступки, пояснювати, що відбувається", – пояснила глава Мінреінтеграції. Однак запевнила, що Україна не боїться відповідальності, а влада знає, що робити.

Загострення на Донбасі: коротко

Бойовики на Донбасі значно активізувалися 17 лютого, протягом доби 60 разів порушивши режим перемир'я. У результаті атак ворога постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.

Війська окупанта гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці. У закладах у той час були діти та персонал.

Українська влада та міжнародна спільнота засудила такі дії окупантів. Водночас у Росії спробували то перекласти вину за обстріли на Україну, то взагалі заперечити факт відкриття вогню.

Обстріли на Донбасі не припиняються і 18 лютого. Станом на 17:00 окупанти бойовики уже 53 рази атакували українські позиції. Ба більше – вони цинічно переміщують свою артилерію до житлових будинків, щоб прикриватися мирним населенням.

Крім того, окупанти повідомили, що місцеве населення Донбасу евакуйовуватимуть до Росії, а саме у Ростовську область. Бойовики поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито збираються наступати.

В окупованому Донецьку через це виникла паніка.

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