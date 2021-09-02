Україна не залишиться без допомоги США, якщо Росія піде на ескалацію, – Єрмак

США готові до будь-яких кроків, щоб не допустити жодних ескалацій з боку Росії стосовно України. Американці запевнили, що ні за яких обставин не залишать нашу державу без допомоги.

Свою позицію у Вашингтоні озвучують і Києву, і, безпосередньо, Москві. Про це повідомив Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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США не залишать Україну

Америка заявляє, що не допустить будь-яких ескалацій з боку Росії по відношенню до України, і готова до досить серйозних кроків,

– сказав глава Офісу Президента.

Він також підкреслив: "Ми вкотре почули прямо та чітко, що у разі, не дай Бог, якихось загострень, Україна не залишиться без допомоги США".

Однак, щоб успішно відбити атаку, має бути залучена не лише армія, а й суспільство.

Військова допомога від США

Після зустрічі Зеленського та Байдена США заявили про безпекову допомогу Україні.

Її розмір становить 60 мільйонів доларів, а також включає надання нам систем Javelin.

Окрім цього, Штати нададуть 45 мільйонів доларів гумдопомоги для жителів Донбасу.

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