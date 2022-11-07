Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією: у Зеленського назвали головну умову

Напередодні міжнародні ЗМІ повідомили, що Білий дім приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. В ОП запевнили, що говорити готові, але є умова.

Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Посадовець запевнив, що наша переговорна позиція відома та відкрита.

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За якої умови можливі переговори з Росією

Подоляк наголосив, що спочатку Росія виводить свої війська з України, а "далі – все інше".

Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ,

– підкреслив радник глави ОП.

Варто зазначити, що 30 вересня в РНБО окремим пунктом затвердили неможливість переговорів з Путіним. Вже незабаром відповідний указ підписав президент України.

Зауважимо, що рішення схвалили після того, як Путін цинічно заявив про незаконну анексію 4 областей України.

Володимир Зеленський наголосив: "Наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах". Однак, окупанти ставлять лише ультиматуми. Тож переговори можливі після того, як в Росії оберуть нового президента.

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США закликає Україну показати відкритість до переговорів: що відомо

6 лисопада видання The Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень, повідомило, що Білий дім пропонує Україні показати готовність до переговорів з Росією.

За даними журналістів, головна мета заклику – аби наша держава не втратила підтримку з боку інших країн, що стикаються "з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки".

Зауважимо, що раніше у США наголосили, що Росія – єдина країна, яка може швидко закінчити війну. Для цього бійці Путіна мають припинити атаки та окупацію українських територій.

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