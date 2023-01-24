12 країн підтримують передачу Leopard 2: ABC повідомив, скільки танків очікує отримати Україна
Джерело:ABC News
Під час зустрічі міжнародних союзників у форматі "Рамштайн", яка відбулась 20 січня, 12 країн підтримали надання Україні танків Leopard. Наразі Польща та Фінляндія вже публічно заявили, що готові надати нашій державі ці танки.
До коаліції доєднались також Іспанія, Нідерланди та Данія. Вони готові надати українським військовим частину своїх танків.
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Скільки танків отримає Україна після згоди Німеччини
На жаль, готовності держав-союзників не достатньо для негайного постачання "Леопардів". Аби коаліція країн продовжила розгляд цього питання, необхідна згода Німеччини.
Як країна, де виробляється військова техніка, Німеччина повинна схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати свої танки третім країнам, таким як Україна.
У випадку погодження Німеччиною постачання Leopard 2, Україна отримає близько 100 одиниць цієї техніки від союзників.
Адміністрація Байдена та інші західні уряди працюють над збільшенням військового потенціалу України напередодні можливої ескалації бойових дій у найближчі тижні чи місяці.
Коли Україна отримає Leopard 2
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2.
- Згодом очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Німеччина є тією країною, у перемовинах з якою наші дипломати повинні "вигризати" зброю. У міністра немає сумнівів, що "Леопарди" також зовсім скоро до нас приїдуть. Як зазначив Кулеба, "ми перебуваємо у фінальній стадії щодо цього питання".
- Польща офіційно запросила схвалення Німеччини на постачання Україні танків Leopard 2. Тому найближчим часом варто очікувати новин щодо цього питання з Варшави.
- До речі, нещодавно 24 Канал опублікував матеріал, у якому зібрані усі найсмішніші меми, що висміюють дещо "дивну" позицію ФРН щодо надання ЗСУ озброєння.