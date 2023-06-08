Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: Росія має дати доступ

Україна та Організація Об'єднаних Націй домовились про евакуацію місцевих мешканців з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини. Адже окупанти покинули людей напризволяще.

В українському МЗС заявили, що 8 червня провели перемовини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторка Деніз Браун. Вони говорили про посилення допомоги з боку ООН, щоб подолати гуманітарні наслідки терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

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Про що домовились Україна та ООН

В українському МЗС заявили, що:

масштаб руйнувань та страждань, завданих громадянам і тваринам, потребує якісно іншого реагування;

на зустрічі узгодили, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.

Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території,

– заявили в міністерстві.

Також там відзначили, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

ООН та українське МЗС домовились про те, що:

підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, як тільки Росія надасть доступ та гарантії безпеки;

ООН очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

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Що цьому передувало

Росія орієнтовно о 3 ночі 6 червня підірвала Каховську гідроелектростанцію. Станом на ранок 8 червня під водою опинились 600 квадратних кілометрів Херсонської області. З них 32% – Правобережжя та 68% – Лівобережжя.

Варто зазначити, що лівий берег Херсонщини тимчасово контролюють росіяни. Вони самі тікали, а мирних мешканців кинули на загибель.

Досі міжнародні організації не втручались у трагедію та не допомагали людям. Володимир Зеленський ввечері 7 червня заявив, що потрібні масштабніші зусилля з порятунку мирних людей. Зокрема, необхідно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.