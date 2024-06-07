Рішення США дуже зачепило Путіна: ексагент КДБ проаналізував нові погрози Кремля

Україна отримала дозвіл від США на використання їхньої зброї для ударів по території Росії. Однак там проти застосування озброєння для атак на Москву чи Кремль. Владімір Путін погрожує Заходу також надати зброю іншим країнам.

Російського диктатора Путіна дуже зачепило рішення Штатів. Це 24 Каналу зауважив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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"Думаю, що Путін це може зробити, тому що його дуже сильно зачепило це рішення щодо дозволу бити зброєю союзників по території Росії", – підкреслив він.

Путін може передати зброю

Сергій Жирнов зазначив, що росіяни остаточно забрехались. Спочатку Кремль оголошує тимчасово окуповані території України буцімто російськими. Туди регулярно прилітає по військових об’єктах окупантів. Однак коли Захід дозволяє бити Україні по території Росії – у Кремлі нажахані. Насправді Росія не вважає ці регіони своїми територіями.

Я думаю, що Путін щось таке зробить. Передасть хуситам, Північній Кореї, Кубі, Венесуелі. Інша справа – скільки він може передати. У нього не вистачає озброєння для фронту в Україні. Але чим більше він передасть – тим краще. Усі ракети, які він передасть третім країнам, не потраплянь на фронт в Україні,

– наголосив ексагент КДБ.

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