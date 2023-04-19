Не лише для захисту: військовий експерт розповів про переваги ППО Patriot й IRIS-T

Офіційно повідомляється, що Україна вже отримала системи протиповітряної оборони Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Однак не уточнювалось, в якій саме модифікації Україна отримала ці засоби захисту.

В такій напівтаємничості є важлива для України перевага. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Федоров зауважив, що українці хочуть знати, яка саме ППО будете захищати небо, але ще більше цю інформацію хоче дізнатися розвідка противника. Однак українське військово-політичне керівництво не буде полегшувати їм роботу, тому про точні модифікації отриманої зброї не мовиться.

Чому IRIS-T приїхала із затримкою

Відомо, що українські сили оборони отримали батарею ППО IRIS-T, однак оголошено було, що вона мала приїхати ще до кінця 2022 року.

Військовий експерт припустив, що причиною цієї затримки були технічні проблеми.

Це вкрай складна апаратура з величезною кількістю елементів, кожен з яких потребує налаштування, відпрацювання тощо,

– додав мовець.

Він розповів, що ці системи ППО досить нові, в бойових ситуаціях, певно, вони не використовувалися німцями. І їх варто було привести в належний вигляд, якщо це зробили, то можна очікувати, що наступні батареї з'являться в Україні в більш-менш очікуванні терміни.

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Зброя не лише для захисту

Крім того, європейським союзникам Україні завжди легше постачати засоби ППО, ніж авіацію. Адже завжди можна заявити, що це оборонна зброя, яка захищає життя людей, тому питань до них не повинно виникати.

Але це лише частина правди, якщо така зброя використовується для захисту війська, що наступає, її теж фактично можна вважати наступальною зброєю,

– зауважив аналітик.

Федоров переконаний, що кількість російських ракет, які можуть використати для ударів по цивільних та військових об'єктах постійно зменшується. Адже обсяги використання ракет останніми місяцями явно перевищували виробничі потужності ворога.

За даними української розвідки, Росія може виробляти близько 40 ракет за місяць, але це лише приблизно половина кількості, яку росіяни зазвичай використовували під час масованих атак по Україні. Федоров переконаний, що зараз немає підстав вважати, що ситуація може змінитися на краще.

Україна отримує більше ППО