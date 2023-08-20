Реакція була ще в червні: що робитиме Росія після надання Україні літаків F-16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Усі очікують, як відреагує Росія, однак, ймовірно, реакції не буде. Країна-агресорка постійно "пересовує" так звані "червоні лінії".

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Олег Подорожній. Він пригадав, що ще на початку серпня очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров заявляв про "ядерну загрозу" літаків F-16.

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Росія змінює "червоні лінії"

Олег Подорожній підкреслив, що у Росії постійно роблять заяви щодо так званих "червоних ліній". Ще коли України надавали протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin, у Кремлі волали, що це мало не "напад на Росію". Тому особливих реакцій на F-16 теж не буде.

Реакція вже була у червні. Росіяни вже тоді розуміли, що питання передачі літаків або вирішуються, або на фінальній стадії, або це може стати аргументом для "пінг-понгу з червоними лініями". Лавров заявив, що передачу F-16 Росія вважатиме як ескалацію на ядерному фронті, бо F-16 можуть нести боєголовки,

– сказав він.

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