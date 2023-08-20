Реакція була ще в червні: що робитиме Росія після надання Україні літаків F-16
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Усі очікують, як відреагує Росія, однак, ймовірно, реакції не буде. Країна-агресорка постійно "пересовує" так звані "червоні лінії".
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Олег Подорожній. Він пригадав, що ще на початку серпня очільник МЗС Росії Сєргєй Лавров заявляв про "ядерну загрозу" літаків F-16.
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Росія змінює "червоні лінії"
Олег Подорожній підкреслив, що у Росії постійно роблять заяви щодо так званих "червоних ліній". Ще коли України надавали протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin, у Кремлі волали, що це мало не "напад на Росію". Тому особливих реакцій на F-16 теж не буде.
Реакція вже була у червні. Росіяни вже тоді розуміли, що питання передачі літаків або вирішуються, або на фінальній стадії, або це може стати аргументом для "пінг-понгу з червоними лініями". Лавров заявив, що передачу F-16 Росія вважатиме як ескалацію на ядерному фронті, бо F-16 можуть нести боєголовки,
– сказав він.
Україна отримає F-16: останні новини
- Володимир Зеленський 20 серпня прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Він з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте домовився про кількість F-16, які будуть надані Україні. Це станеться після тренування наших пілотів та інженерів. Президент України заявив, що ЗСУ отримають 42 винищувачі F-16.
- Український лідер зазначив, що ці літаки Україна використає для того, щоб "тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл". Він запевнив, що це ще один крок для посилення повітряного щита України.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що наразі відбувається мовне навчання українських пілотів. Військове навчання має розпочатися якнайшвидше. Згодом навчання перейде до Румунії. Все робитимуть дуже швидко. Наразі пріоритетом є робота над інфраструктурою. Потрібно, щоб літаки могли злетіти та безпечно сісти в Україні.
- Разом з Нідерландами Данія оголосила про передачу літаків F-16 одразу після завершення навчань українських пілотів та інженерів. Країна переконана, що винищувачі допоможуть Україні ефективно оборонятися від Росії. Варто зазначити, що Данія та Нідерланди очолили створення коаліції, що навчатиме українців використовувати F-16.
- Зауважимо, що Володимир Зеленський після Нідерландів поїхав з робочим візитом у Данію. Президент України наголосив, що готуються додаткові хороші новини для українських воїнів, є рух у питанні F-16.