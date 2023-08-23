Дотиснемо росіян: льотчик-інструктор сказав, як F-16 можуть уражати ППО ворога

Завдяки проактивній позиції партнерів, вже у найближчому майбутньому Україна зможе отримати перші винищувачі F-16. Ці літаки цінні тим, що здатні нести надзвичайно різноманітні типи озброєння, які будуть корисними і в наступі, і в обороні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його переконання, навіть 6 отриманих F-16 зможуть стати наріжним каменем української авіації.

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Як можна буде використати перші F-16

Попри те, що тим F-16, які Україна отримає від Данії та Нідерландів, мають декілька десятків років, вони цілком здатні виконати ті задачі, які будуть перед ними поставлені.

По-перше, ці 6 літаків можуть використовувати для протидії ракетним обстрілам окупантів. Вони зможуть посилити українську ППО, адже здатні використовувати ракети AIM-120, що зможуть уражати ворожі цілі на відстані понад 100 кілометрів.

По-друге, навіть ці 6 винищувачів здатні знищувати російську протиповітряну оборону ракетами AGM-88 HARM, які є на озброєнні України ще з минулого року. І вже після того, як F-16 зачистять ділянку від ворожого ППО, Повітряні сили зможуть задіювати на ній наші бомбардувальники та штурмовики.

Роман Світан про те, чи справді F-16 змінять хід війни: дивіться відео

Чи зможуть F-16 впоратися із російськими С-400

Якщо виходити з того, що для ураження ворожих С-400 використовуватимуть ракету HARM, то її максимальна дальність (300 км) програє максимальній дальності російського комплексу (380 км).

Однак новіша американська ракета AGM-158 JASSM цілком здатна знищити С-400, адже має співмірну дальність дії (360 км або 980 км у версії 2010 року). Також для знищення російських С-400 підійдуть німецькі ракети Taurus з радіусом дії до 500 км.

23 серпня ГУР повідомило про знищення ворожого комплексу С-400 в Криму поблизу мису Тарханкут. Деталі цього ураження поки що невідомі.

Однак тут працюватиме комплексний підхід. Йдеться не про можливе протистояння F-16 та С-400, а про те, що українська система ППО протистоятиме російській системі ППО.

"F-16 стане її наріжним каменем у системі української повітряної безпеки завдяки своїй здатності нести багато типів ракет різних модифікацій. Застосовуючи такий комплексний підхід, ми зможемо дотиснути росіян за допомогою цих винищувачів", – переконаний Світан.

Коли Україна отримає F-16