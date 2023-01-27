Закінчилася річна дискусія, – Піонтковський про передачу Україні танків Leopard

27 січня 2023, 16:35
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Німеччина нарешті погодилась надати Україні танки Leopard. Таким чином завершилась річна дискусія, як саме Заходу діяти в цій війні.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і публіцист зі США Андрій Піонтковський. Також NBC розповіли, як Байден ухвалив історичне рішення щодо танків Abrams.

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Річна дискусія на Заході щодо України

Піонтковський зазначив, що з перших днів січня була готовність передати необхідну зброю Україні. Ключовим був Давоський форум, де Шольц і сказав, що мир України – це поразка Росії. Фіни також сказали там, що не знають, коли закінчиться війна, але вона має закінчитись перемогою України.

У цьому сенсі завершилась річна дискусія, яка тривала в усьому Західному світі, але найбільше значення мали її результати всередині адміністрації Байдена. Було 2 підходи, 2 можливі відповіді на запитання, а в чому роль США у війні Росії проти України,
– зауважив російський опозиціонер зі США.

Він додав, що ці 2 підходи це:

  • Підхід Остіна та Блінкена про перемогу України, яка передбачає повну поразку Росії, доведення її до такого стану, що вона більше не зможе становити загрози Україні та світу.
  • Підхід Салівана про те, що не можна допустити поразку України, але за цим приховувалось те, що не можна, мовляв, провокувати Путіна, аби він не посилив ескалацію.

План Шольца – Макрона – Драггі

За словами російського публіциста зі США, 16 червня до Києва приїжджали Шольц, Макрон і Драггі, які привезли Зеленському "італійський план". Мовляв, Україна припиняє вогонь на лінії зіткнення, 20% території України оголошуються спірною, і тоді починаються перемовини з Росією.

"Однак ми пам'ятаємо, куди послали цю делегацію з Банкової, туди ж куди й російський корабель. Останньою спробою такого ж роду був візит Салівана 5 листопада в Київ. Тоді він уже ніяких планів не привозив, він був обережним і говорив, що нічого такого не пропонує, він лише порадитись і дізнатись", – наголосив Піонтковський.

Як він зазначив, після варварських обстрілів енергосистеми, що почались 10 жовтня, цей план точно б не працював. Потому були саміт G8, де лідери обговорювали "план Зеленського", який доволі простий і складається з 4 пунктів:

  • збереження територіальної цілісності України;
  • гарантії безпеки для України;
  • репарації від Росії;
  • покарання для всіх винних у війні Росії проти України.

Піонтковський про передачу Україні танків Leopard: дивіться відео

Зміна позицій Заходу

Російський опозиціонер із США продовжив, що була знакова зустріч Байдена й Макрона, на які вони обоє сказали, що Росія має піти з усіх окупованих територій, включно з Кримом, і лише тоді можливі перемовини з Путіним.

Потім Столтенберг сказав свою знамениту формулу, яку він тепер ледь не щоразу повторює. І правильно робить. Відповідаючи, що, мовляв, Захід витрачає забагато грошей на підтримку Україні, він сказав, що, так, Захід платить грошима, а українці платять кров'ю, і якщо вони не вистоять, то цю ціну кров'ю доведеться платити Заходу,
– підкреслив російський публіцист зі США.

Він підсумував, що потім і відбувся прорив з танками. Цікаво, що коли Шольц сказав, що дасть Україні танки, коли США дадуть свої Abrams. Після цього республіканці, що важливо, натиснули на Байдена, мовляв, треба дати Україні 30 – 40 американських танків, щоб Німеччина припинила маніпулювати цим твердженням і дала свої.

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Автор: Сергій Цигульський