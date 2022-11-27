Шольц пообіцяв Україні ще більше IRIS-T: скільки ЗРК отримають ЗСУ

Німеччина невдовзі знову посилить протиповітряну оборону України. Українські військові отримають додаткові високоточні ЗРК IRIS-T.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував недавню заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Німецький лідер повідомив, що Берлін передасть Україні ще 3 системи IRIS-T.

До речі В НАТО вперше відреагували на ідею Польщі перемістити системи Patriot в Україну

Україна отримає ще 3 системи IRIS-T

Юрій Ігнат підтвердив, що Україна найближчим часом отримає німецькі ЗРК.

Ми бачимо заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, що ЗРК IRIS-T найближчим часом надійдуть, ті, що обіцяла Німеччина. Ми бачимо послідовність країни. Всі багато критикували Німеччину з початку агресії. Але саме Німеччина разом з США однією з перших надає і впливає на посилення ППО України,

– сказав він.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що комплекс IRIS-T "значно посилює наші можливості".

В Україні поки працює один IRIS-T

Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала Україні тільки один комплекс IRIS-T. Повідомлялося, що цей ЗРК на 100% відпрацював під час масованого ракетного обстрілу 31 жовтня.

Юрій Ігнат повідомляв, що Україні наразі найбільше потрібні боєприпаси саме до IRIS-T. Крім того, речник Повітряних сил наголошував, що Україні потрібно якнайбільше таких ЗРК.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Берлін передав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни. Крім того, готують й іншу техніку до відправлення:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);

1 навантажувач (загалом – 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

Крім того, Україна може отримати від Німеччини ППО Patriot, які призначені для Польщі. Берлін вирішив запропонувати Польщі Patriot після трагічного випадку у селі Пшеводов, де 15 листопада впала ракета.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив, щоб Німеччина віддала системи Patriot Україні. Проте в Німеччині повідомили, що Україна не отримає ці системи ППО, адже вони призначені для використання лише на території НАТО.

Згодом в Німеччині заявили, що обговорюють із союзниками запит Польщі.

Зверніть увагу – чи надасть Німеччина Україні системи Patriot: дивіться відео