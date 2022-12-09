У нас будуть і Patriot, і Abrams, і Leopard, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Україна абсолютно точно отримає всю ту зброю, яка їй необхідна для звільнення своїх територій. Західні партнери починають це розуміти. Це об'єктивний розвиток цієї війни, і світ усвідомлює, що таке Росія і чому не можна гратись у "гру 2014 року".

Про те, що Україна отримає всю необхідну номенклатуру зброї, зміну свідомості Західних партнерів України, втрати російської армії, ситуацію у Бахмуті, на ЗАЕС і загалом на фронтах – розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він також розповів про стан української енергетики та її готовність до нових російських ударів.

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Раніше Михайло Подоляк розповів про те, як закінчиться війна, майбутній бунт у РФ, "бавовну" на її території, ключові моменти переговорів із Росією, а також проаналізував маніакальну поведінку Путіна – читайте тут.

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Росія заявляє, що вона воює з НАТО на території України, тут немає українських військ, лише НАТО. А як атакують десь ядерні літачки, так починається – "а це Україна”. Тобто одразу ми згадуємо про ядерні погрози й розуміємо, що, напевне, вони залишаються лише погрозами.

Немає ніякого НАТО з погляду ведення бойових дій в Україні. Це у прямому ефірі всі бачать. Це юридичний факт. Якщо російська пропаганда хоче повпливати на жителів Бурятії, розказуючи, що вони воюють з НАТО – це їхня справа.

Росія дуже обмежена по часу. Ці пропагандисти будуть сидіти на лавці підсудних обов'язково, тому що це ключові елементи, які спровокували цю війну геноцидного типу. Це не просто війна, як війна, це війна на вбивство цивільного населення, і тому вони отримають пожиттєві терміни.

Але між тим, якщо вони для Бурятії чи для будь-кого розказують, що вони так потужно, сидячи в Останкіно, воюють із НАТО, – ну й нехай. Але світ очевидно все бачить у прямому ефірі.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Йде війна Росії, яка є неспровокованою, проти України як такої, проти української армії й українського цивільного населення. Це юридичний факт, зафіксований вже. І він буде базовим фактом для того, щоб пройти відкрито всі спеціальні трибунали та засудити людей, які це робили.

А щодо того, що бомбардують на аеродромі "Енгельс" – то бомбардують самі росіяни, певно, які хочуть зайти в саботажні стосунки зі своєю державою і таким чином пришвидшити фіналізацію неправильної поведінки політичної еліти, яку очолює пан Путін.

Чому? Тому що чим швидше вони це зроблять – тим швидше Росія піде шляхом політичної трансформації, і будуть менші наслідки за абсолютно неадекватні дії політичної еліти і команди Путіна.

Втрати російської армії у війні

Минулого разу ми називали цифри і втрати України та Росії. Але Путін сказав, що 150 тисяч – воює, призвано, 77 тисяч – перебуває на першій лінії, ще 77 – на другій і третій лінії, і ще 150 – десь у центрах "обучєнія". Але ті, які воюють в Україні, вони перебувають в "групіровкє". Я намагалася знайти, це скільки? Це відділення, це взвод, це рота, це батальйон, дивізіон, полк? Що це? Де взялася ця "групіровка"?

"Групіровка" – це те, що малюють на карті Путіну. Так само як малювали "групіровки", які мали заходити на Київ, на Чернігів, на Львів. Це на карті в них все дуже мальовничо виглядає.

Тут, питання, куди віднести ті 92 тисячі, які упакували в пакетики. До тих 150-ти, які перебувають на навчанні, чи до тих 150-ти, які знаходяться на першій лінії?

Ці 92 тисячі – це ударна "групіровка", ключова ударна "групіровка", вони проїхалися сьогодні на кладовище Росії.

Але розберімо, про що говорить Путін. Дивіться, він формував ударну "групіровку" напередодні війни – 235 чи 255 тисяч людей. Це контрактна армія, яку вони готували.

Оці всі 250 тисяч – це була ударна "групіровка", яка зайшла на всіх напрямках на територію України. Де вона сьогодні? 92 тисячі – це дуже обережні оцінки щодо того, що втратила Росія у війні.

Тому немає ніякої професійної контрактної армії. А коли в тебе немає професійної контрактної армії, безумовно, ти істерично шукаєш, як поповнити резерв. Тому що ти ж "на понтах". Він, сидячи у зацикленому просторі, розказує, як щось там зробить зі всіма.



Мобілізовані росіяни / Фото російських ЗМІ

І коли ти втрачаєш професійну армію в повному обсязі, ти шукаєш можливість, якось це поповнити. Ти береш людей на вулицях різних міст Росії, які не беруть участі у війні, бо "Росія ж не воює". Ти заявляєш про часткову мобілізацію, а це по факту абсолютна мобілізація. І ти відправляєш цих непідготовлених людей на передній край, які продовжують поповнювати ударну "групіровку 92 тисячі плюс".

Між тим, росіянам було би бажано запитати: якщо у нас так круто всі воюють, якщо ми на таких понтах, у нас все йде по плану, нам рівних нема, то навіщо нам ці 150 тисяч непідготовлених людей на передньому краю? Було б добре, якби запитали в нього – де 250 тисяч які починали війну? Куди вони зникли?

Скажу про більш важливу складову всього цього процесу. Сьогодні в Росії у сотні разів, наскільки я розумію, у прикордонних областях з Україною (Бєлгородська, Курська, Рязанська) на 500% – 600% збільшилась кількість кримінальних правопорушень, котрі скоюють мобілізовані, яких забрали з тюрем.

Тобто, цих зеків мобілізують, вони "заходять" у ПВК "Вагнера", а потім беруть кулемет і йдуть когось убивати в Курськ. У зв’язку з цією мобілізацією на 600% збільшилась кількість кримінальних правопорушень. І це тільки початок. Росія починає загнивати дуже пришвидшено. Це і є прямі наслідки концепції "всі підемо вбивати українців".

Ми зараз збільшимо можливість захистити своє небо

Кримінальних злочинів і взагалі злочинів стає більше, а ракет, здається, таки стає менше. Тому що ми пам’ятаємо їхню тактику, коли в понеділок вони влаштовують нам ракетний терор. У цей момент летить на Україну 100 – 150 ракет. Ракетний терор, який був цього тижня, мав 70 ракет, а другого дня вони спромоглися надвечір лише шахіди відправити й кілька безпілотників.

З одного боку, я би сказав, що це Росія, й у неї все робиться через одне місце. З іншого боку, я б не хотів на все це позитивно дивитись, бо ми маємо війну. Ракетна спроможність у Росії певно що є. Вони істерично прагнуть знайти ще певний обсяг ракет на ринку.

Тому що це єдиний інструмент ведення війни сьогодні – атака нашої енергетичної структури саме взимку. Вони розуміють, якщо не дотиснуть нас протягом 1 – 1,5 місяців, то так у них узагалі не буде ніякого ресурсу про щось із нами домовлятись. Тобто, їм треба буде чекати, коли ми звільнимо всі свої території, а після цього поставимо багато юридичних запитань.

Тому вони істерчино пробують каскадні удари. Чи три хвилі в один день, чи по три хвилі у два дні тощо. У них не такі потужні ракетні спроможності — 3 – 4 рази. Я спираюсь на оцінки дуже поважного пана Буданова. Він абсолютно точно розуміє, що відбувається з точки зору матеріально-технічного забезпечення російської армії в Росії.

Тобто, наша розвідка на 10 голів вища, ніж будь-яка російська розвідка. Це дуже важливо, ми маємо про це пам’ятати. Коли я говорю про експертів, то я хочу, щоб ви розуміли, що пан Буданов дійсно в темі. І будь-хто з командувачів напрямків. Наприклад, Тарнавський знає, що відбувається на Півдні нашої країни. Якщо ви буде питати у него, вон вам даст на 99,7% правдивую інформацію, всі інші дадуть на 0,7% правди.

Так, Росія хоче це все використати. Ми з вами маємо бути готовими до цього. Тобто, не треба боятись, але в той же час не треба казати, що все вже у минулому. Ми маємо:

фізично захищати свою енергетику,

дуже ретельно ставитись до попереджень щодо тривоги,

обов’язково економити електроенергію,

вести переговори з нашими партнерами, і вони, до речі, дуже ефективні.

Не буду казати про конкретику. Я її трохи знаю, але мені видається, що це має казати або Міноборони, або Верховний Головнокомандувач, або країни, які нам допомагають саме з системами ПРО. Там є дуже позитивні результати. Я думаю, що ми збільшимо можливість захистити своє небо вже зараз.

Ми маємо відпрацювати наступні півтора місяця дуже потужно з точки зору права свого захисту на життя саме через захист енергетичної системи. Усе, що Росія буде робити, це настільки передбачувано, що ти сидиш і розумієш: зараз вийде Путін, який буде говорити певні речі, а після цього будуть дикі удари по енергетиці.

“Дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й "Абрамси", й "Леопарди"

Пане Михайле, хотіла запитати про енергетику, але ви так заінтригували мене з системами ПРО й захисту неба, тож давайте тоді про Patriot запитаю. Тому що Німеччина сказала, що не дасть. Сказала, що поставить їх у Польщі. Чи допоможе це Україні, або ж – чи не зіб’є ця система нашу ракету, яка буде летіти на перехоплення?

Давайте так, я хочу, щоб ви вірили в ППО України. Я хочу, щоб ви розуміли, що крім нас, всі інші – це партнери. Але всі рішення ми приймаємо самі й ми самі себе захистимо. Так, це тяжко, але захистимо.

Давайте я поясню – немає різниці, де там хтось про щось говорить сьогодні. Я маю на увазі, що німці передали полякам системи ППО, які вони поставлять на кордоні з Україною, будуть захищати польське небо.

Я хочу вам сказати наступне – повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й "Абрамси", й "Леопарди" й усе інше. Це є об’єктивний розвиток цієї війни. Це об’єктивно буде все на нашій території за 2 тижні, місяць, 2 місяці. Усе в тому обсязі, який нам потрібен, у нас буде. Включно з ракетами певних дальностей, зі снарядами певних калібрів тощо.



ЗРК "Patriot" / Фото з відкритих джерел

Чому? Тому що подивіться на логіку того, що роблять наші партнери. Їм складно прийняти певні рішення відразу. Але тим не менше, вони змінили ідеологію війни. Вони чітко розуміють, якого типу війна йде, що таке Росія і чому не треба більше гратися у "гру 2014 року".

Крім того, вони абсолютно щиро вірять у те, що Україна має перемогти. Просто вони ще не до кінця готові зрозуміти те, що Україна інакше не вийде з цієї війни за будь-яких умов. Ми будемо в будь-якому випадку доходити до правильного фіналу.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу Президента України Вони практично повірили, що ми не відмовимося від своєї справи вигнати Росію з усіх своїх територій. І з нами домовитися про те, що "а може ви з ними щось там підпишете, десь посередині", неможливо. Вони у це вже практично вірять.

І тому розуміють, що Україні треба буде поступово передавати всі номенклатури зброї, і вони це роблять. Дивіться, на початку війни ми практично нічого не мали. В середині війни ми мали дуже обмежену номенклатуру. Сьогодні ми маємо практично все, що просимо нам передати, крім окремих видів зброї.

Зокрема, крім тих же Patriot, але вони в нас теж будуть, як й інші системи ЗРК та ПРО. Оці інші системи вже будуть. А Patriot будуть трошки пізніше. Тому, будь ласка, хочу, щоб ми, з одного боку, говорили постійно до наших партнерів: "Друзі, все ж таки давайте пришвидшимося".

Це важливо, бо дивитися на те, як Росія відправляє 100 ракет по енергетичних об'єктах, а, по суті, по мільйонах цивільних громадян, дивно. Це ж не наступальна зброя, як мінімум. Давайте якомога швидше передамо.

Ба більше – напередодні ООН заявила про те, що українців, які тимчасово були змушені покинути свою країну, є 7 мільйонів 830 тисяч. Ви розумієте, яке це число. А з них, я вважаю, що 30 тисяч точно хоче лишитися у Європі. Бо вважають, що це круто. А 7 мільйонів 800 тисяч хочуть повернутися у свою країну, бо дуже люблять її.

І це теж впливає на світогляд наших партнерів. Вони розуміють, що ці люди хочуть їхати зі своїми дітками і жити під мирним небом України. Щоб це мирне небо, незалежно від того, що ще йде війна, було, треба передати Україні, наприклад, ті чи інші обсяги ЗРК.

І це все буде в Україні. Це логіка. Я хочу, щоб усі розуміли: є певна логіка в тому, що відбувається. На жаль, вона кривава для нас. Але, на щастя, для Європи Україна сьогодні стоїть у ролі ключового опонента Росії.

Ну так. Вибір тут невеликий. Або стаєте домом для 7 мільйонів українців, і це назавжди, або ж допомагаєте нам зброєю, захистом і трансформаторами, енергетику допомагаєте лагодити, щоб ці всі 7 мільйонів повернулися додому.

Чекайте, а чому для 7 мільйонів, для багатьох? Чому ви думаєте, що тільки українці будуть втікати? Молдова, країни Балтії, та ж Польща. Я не беру Грузію чи інші країни. Якщо зло не буде покаране…

Що там далеко ходити. І росіяни тікають.

І росіяни тікають. Не буде стабільного європейського простору, буде постійний міграційний тиск і будуть постійні спроби державних переворотів, як ми побачили в Німеччині.

Це не смішно. Це й є те, про що ми постійно говоримо. Росія тільки так може існувати – коли створює проблеми для інших:

тут вона зайшла війною,

там профінансувала ультраправих,

ще десь, як у Солсбері, скоїла пару вбивств,

спровокувала міграцію з Близького Сходу,

дала грошей Північній Кореї,

Ірану – ядерні технології.

Це і є сутність Росії. "Ви постійно хочете жити в цьому нестабільному світі?", – ми говоримо партнерам. Не хочете? Ну так допоможіть вам повернути оце відчуття 60-х, 70-х, 80-х. Ви ж хочете жити стабільно і прогнозовано. Так допоможіть нам це вирішити.

Чи готова енергетика України до нових масовних атак

Про енергетичну структуру спитаю, бо ви сказали, що є в Росії місяць – півтора. Вони це прекрасно розуміють. Тому нам треба готуватися, що цей період буде досить жорстким з цього боку. Наскільки енергетична система України готова цей час витримати?

Пан Кличко (міський голова Києва – 24 канал) абсолютно правий з точки зору максимально песимістичного сценарію. Але він там уже далі каже, що сьогодні всього цього немає. Але, якщо ми не зможемо зробити ті чи інші захисні заходи, може бути такий сценарій. Тому сьогодні ми працюємо, щоб були пункти обігріву, пункти незламності, щоб ми чітко розуміли, де ми можемо запаралелити з точки зору додаткових обсягів електроенергії тощо.

В цьому випадку міський голова Києва каже, що треба, щоб люди були свідомі щодо ризиків. Дуже обережно ставилися до того, як вони користуються опалення чи електроенергію. Були заощадливими в цьому плані. І це досить правильна стратегія. Це дуже важливі елементи. Система має синхронізуватися.

Щодо енергетичної системи – сьогодні ми маємо абсолютно ефективну ремонтну складову. Сьогодні ми маємо 12,3 гігабайт в системі електроенергії. При цьому, що використовуємо ми 15-16 гігабайт. До чого це говорю? Щоб було зрозуміло, чому періодично відключають електроенергію.

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Тому що дефіцит в мережі дійсно є. Але між тим, ви бачите, що в принципі система не роз'єднана, система функціонує абсолютно ефективно. Так, в нас є певний дефіцит, бо було 8 масштабних каскадних масованих ударів крилатими ракетами саме по енергетичній системі.

Але постійно працює енергетичний штаб при президентові. Тобто президент щоденно 2-3 рази опікується питаннями енергетичного забезпечення країни. В нас є енергетичний хаб разом з нашими партнерами, які додатково дають трансформатори, генератори. Шукають скрізь по Європі, щоб можна було пришвидшити ремонтні роботи.

Хочу сказати, що потрібно з великою повагою ставитися до енергетиків, до модераторів цього всього процесу ремонту, диспетчеризації тощо. Це вкрай ефективні люди, які опікуються тим, щоб країна не залишилася без опалення, водопостачання, без електроенергії.

Але при цьому ми розуміємо всі ризики і відпрацьовуємо. І паралельно займаємося розмовами з партнерами, переговорами щодо надання ЗРК різних класів та систем ПРО.

Ви знаєте, яка тут особливість. У нас уже така номенклатура. Ми будемо єдиною країною, яка практично використає і буде вміти користуватися всіма зразками різних національних видів зброї. Зокрема, систем ЗРК, які мають різні національне забарвлення.

Ви розумієте, що таке Україна? Єдина країна у світі, яка всіма стандартами НАТО буде вміти користуватися.

"Бахмут – це пекло": яка ситуація на фронтах

Давайте тоді про фронти… МАГАТЕ говорить про те, що нібито мали вже заходити на ЗАЕС. Але в Росії знову сказали, що нікуди вони не підуть. Голова Луганської ОВА каже про те, що окупантам доведеться прийняти ідею, що зі Сватового і Кремінної їм треба буде піти. Що у нас на фронтах? Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті?

Бахмут – це просто пекло. Я хочу, щоб ви назавжди запам'ятали назви бригад, які в цьому пеклі вже 9 місяць. Росія там сконцентрувала все що можна, на Соледарі, Бахмуті, Авдіївці.



Бахмут – це справжнє пекло / Фото з відкритих джерел

Усе, що там відбувається, – це просто приклад неймовірного героїзму. Це не просто слова. Це навіть не ордени, які можна цим хлопцям давати. Вони перебувають у пеклі, і вони чистять це пекло, вони не відходять і не відійдуть.

Росія сконцентрувала там все, що в неї боєздатне, включно з цими приватними військовими компаніями, всіма цими вагнерами, зеками, контрактниками, які лишилися, десантниками, спецназом. Усе сконцентроване там.

Там ідуть запеклі бої 5,5 чи 6 місяців. І жодного клаптика своєї землі Україна не віддала. Хочу, щоб саме назви бригад, які там весь цей час перебувають, ви просто великими літерами постійно писали і пам'ятали.

Також дуже важливе щодо того, що там хоче Росія, чи буде домовлятися з МАГАТЕ чи з кимось іншим. Росія буде істерично скавуліти, коли виб'ють їй зуби в Запорізькій області. І ми не будемо питати – хочуть вони вийти із ЗАЕС чи не хочуть, вони вийдуть з ЗАЕС в будь-якому випадку. Так само як з Кремінної, Сватового і будь-звідки.

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Це питання війни як такої. Ніхто ні про що домовлятися не буде. Бо віри до Росії немає. Вони можуть сказати, що про щось домовилися з кимось. Хай вони про це скажуть і від'ємно наступають.

Пропагандисти можуть заявити, що вони з Господом Богом домовилися про щось і покинули територію України. Ми це підтримаємо, скажемо так само: "Нам подзвонили з небесної канцелярії і сказали, що Росія домовилася з ними про те, що вона відійде з території України".

Але єдиний аргумент – це ЗСУ. І тому все буде йти саме так, як планують у Генеральному штабі чи на Ставці Верховного Головнокомандувача, з точки зору звільнення територій.

Одним з пріоритетів, безумовно, є ЗАЕС. Бо Росія – це інституція дикунів, яким не можна залишати жодного небезпечного об'єкта. Не те що ЗАЕС — їм не можна лишати Каховську ГЕС.

Тому ми все це будемо забирати. І вони будуть від'ємно наступати. Сьогодні є певне, скажімо так, перегрупування наших військ. Звільнили великі обсяги територій. Треба оце все забезпечене підтягнути до лінії фронту, накопичити певний ресурс – снаряди певних калібрів, ракети певних калібрів і таке інше – й далі нищити тилове забезпечення росіян; ізолювати окремі напрямки, щоб у них не було підтримки резервами, снарядами. І після цього знову-таки продовжувати наступ. І наші хлопці все це роблять.

Але ще раз підкреслюю – я хочу, щоб ви зафіксували слово "Бахмут". Це фундаментальне слово, яке говорить про величезну незламність України як такої. І саме Бахмут має остаточно переконати всіх, що тільки військова перемога дозволить Україні кінцево поставити крапку в існуванні російської неонацистської імперії.