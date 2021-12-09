Україна підпише зі Швецією угоду щодо співробітництва у сфері оборони
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Україна та Швеція підпишуть договір щодо співробітництва. Він стосуватиметься сфери оборони держав.
Про це мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів. Цією угодою Швеція вкотре підтвердила свою підтримку Україні.
Читайте також Магдалена Андерссон стала прем'єркою Швеції вдруге за тиждень
Підписати угоду уповноважили міністра оборони Олексія Резнікова.
Співпраця України і Швеції
Швеція неодноразово заявляла про те, що підтримує безпеку України. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст у квітні заявив, що держава має намір продовжувати сприяти врегулюванню війни на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.
На тлі загострення ситуації на Сході Швеція повідомила, що готова до нас направити своїх військових. Гультквіст відзначив, що солідарність з Україною завжди повинна бути чіткою.
Розпорядження Кабміну / Фото документу із телеграму Гончаренка
Ситуація на Сході України: остання інформація
- За 8 грудня проросійські окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.
- У Тристоронній контактній групі обговорили документ щодо "тиші".
- Наразі компромісу не вдалось знайти, тому дискусії тривають.
- На Донбасі 9 грудня сталася стрілянина. П'яний водій хотів перебратися через блок-пост.
Цікаво – про зростання загрози війни в Україні перегляньте блог: дивіться відео
Повний випуск публікації:
Україна підпише зі Швецією угоду щодо співробітництва у сфері оборони
Міністра оборони Резнікова уповноважили на її підписання.