Україна підтягує постійно, – Путін цинічно звинуватив Київ у нібито скупченні військ

Президент Росії Володимир Путін знову відзначився цинічною заявою у бік України. Він заявив, мовляв це Київ стягує війська до кордону.
У Путіна запитали, чому Росія стягувала до українського кордону техніку та війська. Той знову заговорив про навчання та ще й звинуватив Україну.
До речі Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"
По-перше, сама Україна постійно підтягувала, так, по-моєму, і зараз продовжує ще – і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу,
– стверджує очільник Кремля.
Путін переконував, що Росія проводила планові навчання на своїй території. Крім того, вони начебто тривали на Далекому Сході, на півночі та в Арктиці.
Що цьому передувало
- Наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що Росія почала активно скупчувати свої війська біля українських кордонів.
- Розвідка фіксувала такі факти протягом квітня, попереджали про ймовірний наступ агресора. У мережі навіть з'явились відео.
- Проте Росія 22 квітня повідомила, що відводить війська від кордонів. Там нібито відбувались російські навчання.
- Важливо зазначити, що військова присутність біля кордонів все одно залишається.
- У Міністерстві оборони України, крім того, попередили про ймовірне вторгнення Росії з Білорусі.
- Держсекретар США вважає, що такі дії країни-агресора є загрозою для всієї Європи.