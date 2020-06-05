Євросоюз може жорстко покарати Україну, якщо наша країна введе обмеження на ввезення мінеральних добрив з ЄС та інших країн – так звані "квоти Фірташа".

Telegram-канал Інсайдер UA опублікував листування учасника переговорів з боку ЄС і представника українського бізнесу.

Згідно із листуванням, якщо Мінекономіки введе квоти на імпорт добрив, Євросоюз зі свого боку в дзеркальних обсягах знижуватиме квоти на імпорт з України курятини, зерна та інших товарів.

Європейські партнери вже проінформували головного лобіста "квот Фірташа" – заступника міністра економіки і торгового представника України Тараса Качку, про наслідки введення таких обмежень.

Нагадаємо, так звані "квоти Фірташа" – це обмеження імпорту в Україну мінеральних добрив з ЄС та інших країн. В даний час введення цих квот активно просуває Мінекономіки.

Введення обмежень призведе до того, що компанії олігарха Дмитро Фірташа зможуть повністю монополізувати вітчизняний ринок мінеральних добрив, що відразу ж приведе до зростання собівартості продукції АПК, як наслідок – на 20-30% зростуть ціни на продукцію для кінцевого споживача – пересічного українця.

Українські аграрії виступили проти таких відверто лобістських дій Мінекономіки і закликають владу не допустити введення "квот Фірташа". У багатьох містах по всій Україні, в тому числі в Києві, пройшли численні акції протесту. Якщо влада не прислухається до закликів фермерів, аграрії готові вийти на всеукраїнську акцію проти монополії Фірташа.