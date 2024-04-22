Україна повернеться до "форми активної оборони", – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Після передачі ЗСУ військової допомоги від США ми зможемо повернутися до "форми активної оборони". Проте видання з посиланням на українського військового зазначило, що саме могло б зменшити втрати ЗСУ.
Видання зауважує, посилаючись на слова Володимира Зеленського, що підтримка США зміцнить Збройні Сили України. Також президент говорив, що наразі в нас є шанс стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу.
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Як допомога США вплине на фронт
Після голосування в Палаті представників Конгресу США професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Брайен пояснив, що саме змінить американська допомога.
...Принаймні зараз, зі значною допомогою США, українці зможуть "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони",
– заявив професор.
Посилаючись на українського військового, який представився Тарасом, видання розповіло про втрати ЗСУ. Український артилерист заявив – якби допомога надійшла раніше, то "і наші втрати могли б бути меншими". Він також сказав про надання військової допомоги від Сполучених Штатів.
"Це хороша новина від США для підняття бойового духу військових, ще до того, як прийде допомога", – зазначив наш боєць.
Коротко про допомогу від США
- Палата представників США ввечері 20 квітня (за Києвом) проголосувала за пакет військової допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів.
- Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер говорив, що Сенат проголосує за допомогу вже 23 квітня. Після цього документ підпише Джо Байден й допомогу зможуть передавати.
- За словами прессекретаря Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, США мають надійну логістичну мережу, яка дозволяє дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як це робили в минулому. Тобто першу партію військової допомоги зможуть доправити до України через декілька днів після підписання закону.
- Володимир Зеленський говорив, що розраховує на те, що Україна зможе розбити плани ворога. Адже Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ. Президент сказав, що він розраховує на те, що ми вистоїмо і зброя надійде вчасно.