Україна повернеться до "форми активної оборони", – Bloomberg

Після передачі ЗСУ військової допомоги від США ми зможемо повернутися до "форми активної оборони". Проте видання з посиланням на українського військового зазначило, що саме могло б зменшити втрати ЗСУ.

Видання зауважує, посилаючись на слова Володимира Зеленського, що підтримка США зміцнить Збройні Сили України. Також президент говорив, що наразі в нас є шанс стабілізувати ситуацію та перехопити ініціативу.

Дивіться також ЗСУ зможуть спинити наступ Росії у разі швидкого прибуття допомоги США, – ISW

Як допомога США вплине на фронт

Після голосування в Палаті представників Конгресу США професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Брайен пояснив, що саме змінить американська допомога.

...Принаймні зараз, зі значною допомогою США, українці зможуть "стабілізувати лінію" і повернутися до "форми активної оборони",

– заявив професор.

Посилаючись на українського військового, який представився Тарасом, видання розповіло про втрати ЗСУ. Український артилерист заявив – якби допомога надійшла раніше, то "і наші втрати могли б бути меншими". Він також сказав про надання військової допомоги від Сполучених Штатів.

"Це хороша новина від США для підняття бойового духу військових, ще до того, як прийде допомога", – зазначив наш боєць.

Коротко про допомогу від США