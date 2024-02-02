Білий дім уже знає про рішення Зеленського щодо Залужного, – WP

Київ, ймовірно, уже повідомив адміністрацію президента США про рішення президента Зеленського. Власне, йдеться про можливе звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовників видання, у Білому домі не виступили ні за, ні проти цього рішення, визнавши його суверенність.

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Білий дім міг вплинути на Зеленського

Як інформують журналісти, у Вашингтоні мали можливість закликати Зеленського переглянути це рішення, але вирішили цього не робити.

Неназвані джерела, знайомі з поглядами Зеленського, стверджують, що президент може відкласти це рішення, але ймовірність цього невелика.

Уряд України повідомив Білому дому, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого командувача, генерала Валерія Залужного. Це може стати найбільш серйозною кадровою перестановкою війни,

– констатують у The Washington Post.

Крім того, аналітики попереджають: це рішення президента нашої держави цілком може вплинути на моральний стан українських військових і, певною мірою, похитнути довіру західних донорів.

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Розмови про можливе звільнення Залужного тривають ледь не від весни 2022 року. Тоді це були російські вкиди в інформаційне поле. Але зараз, видається, уже все "по-справжньому". Авторитетні міжнародні ЗМІ з посиланням на власні різні джерела пишуть про те, що скоро в Офісі Президента оголосять про звільнення генерала.

Разом з тим слід сказати, що розпочалося все з анонімних повідомлень у телеграм-каналах ввечері 29 січня. Поважні медіа, звісно, кинулись перевіряти чутки, і аж через декілька годин Міноборони нашої держави опублікувало лаконічну заяву: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов констатував, що немає станом на 2 лютого документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він відмовився коментувати обширніше це питання. До речі, про його можливу відставку також були чутки, які в РНБО поспішили одразу заперечити.

Експерти припускають, що в Залужного та Зеленського є розбіжності щодо бачення цієї війни. Скажімо, Bloomberg зазначає, що президент був роздратований словами генерала про "глухий кут", у який заходить військове протистояння між Україною та Росією.

Були й непідтверджені нічим теорії про те, що може замінити Залужного або керівник ГУР Кирило Буданов, або командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Голова нашої розвідки, з-поміж іншого, заявляв нещодавно, що на початку весни Україна розпочне черговий контрнаступ. Важко не погодитись, що це дещо контрастує з позицією теперішнього Головнокомандувача.

Станом на вечір 2 лютого офіційного указу про відставку Залужного не надходило.