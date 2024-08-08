Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки
Джерело:Посольство України в Мексиці
Посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати воєнного злочинця Владіміра Путіна, якщо російський диктатор приїде на інавгурації президентки Клаудії Шейнбаум.
Зробили це після того, як Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.
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Україна просить Мексику заарештувати Путіна
У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента Володимира Зеленського на церемонію інавгурації Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Водночас наголосили, що Путін – воєнний злочинець.
Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Владімір Путін є військовим злочинцем, якому пред'явлено ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика,
– наголосили в посольстві.
Також додали, що цей ганебний злочин – одна з численних причин, чому Путін разом з рештою військово-політичною верхівкою Росії повинен постати перед судом за розв'язання повномасштабної війни проти України, бомбардувань, розстрілів, тортур, зґвалтувань і пограбування українського народу.
Ми сподіваємося, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши згадану особу до судового органу Організації Об'єднаних Націй у Гаазі,
– підкреслило посольство України в Мексиці.
За даними ЗМІ, Хуан Рамон де ла Фуенте, якого Шейнбаум призначила главою МЗС, заявив, що запрошення на інавгурацію лідерів усіх країн, з якими Мексика має дипломатичні відносини, включно з Росією, є "стандартним протоколом".