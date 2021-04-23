Україна попросила Нетаньяху стати посередником у переговорах з Росією

Українська сторона запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати посередником на переговорах з Росією. Вони стосуватимуться нарощування військової агресії зі сторони Москви.

Про пропозицію Києва в ефірі ізраїльського телеканалу розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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За словами посла, Нетаньягу має гарні відносини як з президентом Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним. Тому українська сторона попросила його стати посередником у перемовинах Києва та Москви.

Я радий повідомити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він зазначив, що намагатиметься зробити все, що йому під силу. Ми раді, що Нетаньягу не відхилив місію, а навпаки – показав свій інтерес і бажання допомогти,

– наголосив Корнійчук.

Нагадаємо, напередодні Нетаньягу надіслав Зеленському відкритого листа, у якому теж виступив за розширення дружби та співпраці між країнами.

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