Україна попросила Нетаньяху стати посередником у переговорах з Росією

Українська сторона запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати посередником на переговорах з Росією. Вони стосуватимуться нарощування військової агресії зі сторони Москви.
Джерело:i24NEWS
Про пропозицію Києва в ефірі ізраїльського телеканалу розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
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Україна просить Ізраїль бути посередником у перемовинах з Росією
За словами посла, Нетаньягу має гарні відносини як з президентом Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним. Тому українська сторона попросила його стати посередником у перемовинах Києва та Москви.
Я радий повідомити, що прем'єр-міністр не сказав "ні". Він зазначив, що намагатиметься зробити все, що йому під силу. Ми раді, що Нетаньягу не відхилив місію, а навпаки – показав свій інтерес і бажання допомогти,
– наголосив Корнійчук.
Нагадаємо, напередодні Нетаньягу надіслав Зеленському відкритого листа, у якому теж виступив за розширення дружби та співпраці між країнами.
Російські війська під українським кордоном: основне
- Протягом останнього місяця поблизу кордонів з Україною та на територію окупованого Криму Росія масово стягувала війська та техніку.
- Москва запевняла, що це "навчання" і "власна потреба переміщення". Загалом у квітні росіяни хотіли провести понад 4 тисячі військових навчань.
- Водночас у Пентагоні заявляли, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- Однак 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.
- У МЗС Україні зазначили: якщо Росія дотримає слова, то це послабить напруженість. Однак Київ очікує підтверджень розвідки та пояснень Кремля щодо того, навіщо було стягувати ці війська під український кордон.
- Окрім того, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.
- У відповідь глава Кремля заявив, що готовий прийняти президента України в Москві. Однак питання Донбасу Путін не хоче обговорювати. Щодо цього він порекомендував Зеленському звертатися до бойовиків.