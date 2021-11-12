Найближчим часом Україна проведе навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю. Це потрібно для посилення захисту прикордонних районів через ситуацію з мігрантами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він наголосив, що вже визначили окремі ділянки українського кордону, де може відбуватися підхід мігрантів.

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За словами Монастирського, наразі є приблизно 10 ділянок кордону, через які мігранти можуть спробувати прорватися в Україну. Саме ці ділянки й будуть першочергово посилюватися прикордонниками, Національною гвардією та поліцією.

До того ж у цьому районі проведуть навчання з територіальної оборони. Таку ідею підтримав і президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО, яке відбулося 10 листопада.

Ці люди повинні бути скликані на навчання, які мають пройти протягом найближчого місяця біля білоруського кордону,

– повідомив глава МВС.

Як минуло засідання РНБО

Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося у середу, 10 листопада, у Києві. На порядку денному була низка пріоритетних для України питань. Зокрема, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі, а також – боротьба з контрабандою.

Денис Монастирський заявив, що до охорони українського кордону залучать сили Нацгвардії та Нацполіції. Також ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.