Обидві одночасно готують наступ, – військовий експерт розповів про цікаву ситуацію на фронті
Шириться думка, що після того, як Дніпро замерзне, росіяни можуть спробувати перетнути його, щоб захопити Нікополь. У такому разі річка має замерзнути настільки, щоб можна було переправляти важку бронетехніку.
Водночас основний танк російських загарбників Т-72 важить близько 50 тонн. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.
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Яке завдання обох сторін
Відтак, навіть якщо окупанти зводитимуть переправи через Дніпро, щоб по льоду перекинути техніку, то здійснити це буде досить складно. Хоча росіяни й можуть вдатися до таких спроб наступу. Ба більше, наразі на фронті склалася доволі цікава ситуація.
Зараз на фронті склалася така ситуація, коли обидві сторони готують наступ. Завдання обох сторін – обманути противника. Показати, мовляв, ми наступатимемо там, тому зосередьте свої сили та резерви, а насправді головний удар готуватиметься в іншому місці,
– розповів військовий експерт.
За його словами, така "гра" сторін є цілком природною. Зазвичай так завжди буває перед наступом. Однак тут цікаво саме те, що обидві сторони одночасно готуються до наступу й, відповідно, обидві намагаються обманути противника.
Федоров про ситуацію на фронті: дивіться відео
Що стосується ймовірного напрямку для наступальних дій окупантів, то є кілька варіантів. Утім, якщо подивитися на карту, то стає зрозумілим, що наразі росіяни концентрують сили у Донецькій та Луганській областях.
Останні новини з фронту
- Російські військові надалі зосереджені на тому, щоб захопити Донецьку область. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Крім того, вони намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.
- Протягом минулої доби російські загарбники завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.
- На Запорізькому напрямку росіяни залучили підрозділи росгвардії для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу. Так, 5 січня неподалік Чистопілля було розстріляно 6 осіб, які висловили бажання здатися в полон Силам оборони України.
- Українська авіація протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.
- Доба 7 січня була надзвичайно гарячою у Соледарі Донецької області. Однак ЗСУ вдалося відстояти місто. Так, туди перекинули українські резерви й наразі більша частина Соледара перебуває під контролем наших військових.