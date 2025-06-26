Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими

Росія та Україна 26 червня провела новий етап обміну полоненими. Повернулися бійці, які довгий час перебували у ворожому полоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

До теми Скільки українців вдалося повернути з неволі за час повномасштабної війни – аналіз

Що відомо про новий етап обміну полоненими

Володимир Зеленський зазначив, що 26 червня в межах нового етапу обміну полоненими на батьківщину повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Більшість із них були в полоні з 2022 року.

Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому,

– сказав президент України.