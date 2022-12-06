Рухаються зі швидкістю танка, – Кулеба про переговори щодо надання Україні Abrams і Patriot

Україна веде переговори із США щодо танків Abrams, а також зенітних ракетних комплексів Patriot. Переговори щодо танків і систем ППО рухаються, але в Києві скаржаться на повільні темпи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Коментуючи передачу Україні танків Abrams, Кулеба сказав, що ця розмова непроста, але рухається.

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Міністр зазначив, що Україна порушує тему танків та ППО під час "кожного контакту із США" на всіх рівнях.

Ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час,

– заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна продовжить шукати можливості для вирішення питань постачання будь-якого озброєння. Він підкреслив, що для Києва немає табу.

"У нас тут немає жодних заборонених тем. І навіть якби теоретично нас хтось попросив би не порушувати те чи інше питання, ми все одно продовжили б тиснути і шукати можливості для рішення", – сказав Кулеба.

Він додав, що Україна продовжує переговори з Німеччиною щодо передачі танків Leopard-2 та американської системи ППО Patriot.

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