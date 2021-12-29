Україна відмовила Росії у визнанні "Супутника V" в обмін на відкриття КПВВ

Україна не має наміру визнавати російський "Супутник V" в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Оскільки у нашої держави є можливості забезпечити вакцинацію громадян.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Відповідну заяву вона зробила під час брифінгу після засідання уряду в середу, 29 грудня.

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Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян,

– сказала політикиня.

Ірина Верещук вказала, що "питання, аби визнати "Супутник V" чи "Супутник Лайт" взагалі не стоїть".

Росія хоче визнання "Супутника V": що відомо

Раніше Олексій Арестович розповів , що Росія хоче, щоб через КПВВ пропускали мешканців окупованих територій, які матимуть довідку про вакцинацію "Супутником V".

Представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш пояснив, що Росія запропонувала з 30 грудня по 10 січня відкрити всі свої КПВВ, але далі країна-агресор озвучила свою умову.

Вони були готові зробити це, якщо Україна визнає їхній документ про вакцинацію і визнає російську вакцину,

– наголосив він

За словами Сергій Гармаша, питання російських вакцин – це не компетенція Тристоронньої контактної групи. Окрім цього, визнання документів про щеплення – це фактично:

суб'єктивізація тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей як сторони конфлікту;

зняття відповідальності з Росії за війну на Донбасі;

визнання факту громадянської війни.

"Тому це – нездійсненна вимога", – додав представник Донеччини у Тристоронній контактній групі.

Росія на засіданні ТКГ виступила із заявою: дивіться відео