Україна відновила контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 кілометрів
Джерело:Media Centre Ukraine
Українські герої поволі, але невпинно знищують все більше російських окупантів та виганяють їх з України. З кожним днем декілька населених пунктів повертаються під наш контроль.
Незламні українські воїни роблять усе можливе для того, щоб втрати ворога якнайбільше зростали, а жовто-синій прапор майорів над усіма нашими містами. Процес триває успішно – герої ЗСУ ліквідовують окупантів, знищують їх техніку та ламають усі плани ворога.
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Контроль над кордоном
Як повідомив директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран, Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.
Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости,
– підкреслив Баран.
Також він додав, що на цю мить найбільш напруженою є ситуація в Донецькій та Луганській областях. На тій ділянці фронту прикордонники діють разом з іншими підрозділами.
"На Маріупольському напрямку оборону тримають прикордонники Донецького прикордонного загону та Морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону", – розповів Баран.
Окрім того, можливі провокації на кордоні з Білоруссю та невизнаним Придністров'ям. Україна готова до підступів ворога та вжила усіх необхідних заходів, у яких може виникнути потреба.
Новини з фронту: коротко про останні події
- Герої ЗСУ починають йти у контрнаступ на всіх напрямках, включно із Запорізьким. Наші герої роблять усе можливе для того, щоб очистити від рашистів усі українські міста та села.
- Слідчим ДБР на Сумщині вдалося розкрити важливі документи російських окупантів. Вони доводять наміри Росії захопити всю Україну. Уся інформація наразі вивчається, після чого її передадуть у міжнародні інстанції.
- Російські окупанти не полишають намірів атакувати українські міста ракетами з моря та із допомогою стратегічної авіації. Особливо напружена ситуація на Півдні, де ворог намагається втримати свої позиції.
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