Доказ нашої позиції, – Україна відреагувала на "обстріл" британського есмінця біля Криму

Дмитро Кулеба назвав інцидент з британським есмінцем у Чорному морі наочним доказом української позиції. Росія вкотре продемонструвала свою провокативну політику.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що "саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі".
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Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика Росії у Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам,
– зауважив політик.
"Обстріл" британського есмінця: головне
- В акваторії Чорного моря 23 червня відбулися спільні навчання сил спеціальних операції України, США та Великої Британії. Спецпризначенці тренувалися на британському есмінці Defender.
- Згодом Росія повідомила, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по Defender. Міноборони країни-окупанта пояснило такі дії тим, що британський есмінець нібито увійшов в "російські територіальні води".
- Міноборони Великої Британії тим часом спростувало обстріли. Його пресслужба повідомила, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту.