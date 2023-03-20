Україна уважно стежить: що у МЗС кажуть про візит Сі Цзіньпіна до Москви

Літак китайського лідера Сі Цзіньпіна 20 лютого приземлився у Москві. Там очільник КНР має зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним.

Позицію України щодо цього озвучив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу.

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Він зазначив, що Україна уважно стежить за візитом глови КНР до Росії.

Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити агресивну війну проти України. Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генеральної Асамблеї ООН з цього питання,

– наголосив Ніколенко.

Він додав, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою підкреслив, що відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль.

Візит Сі Цзіньпін до Росії: головне

Путін та китайський лідер проведуть переговори, головні теми яких Кремль анонсував як "актуальні питання подальшого розвитку партнерства та стратегічної взаємодії між Пекіном та Москвою", а ще "поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені". Також запланували підписання двосторонніх документів. Путін та Сі поспілкуються і віч-на-віч.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви на переговори з президентом Росії Владіміром Путіним. Візит триватиме три дні. Після цього китайський лідер поговорить з Володимиром Зеленським. ЗМІ анонсували розмову Сі з президентом України ще 13 березня.

Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.