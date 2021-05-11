Ракетні обстріли мають припинитися, – Україна відреагувала на загострення в Ізраїлі

Україна засудила загострення ситуації у Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі. У МЗС закликали негайно припинити ракетні обстріли.

Пресслужба Міністерства закордонних справ наголосила, що загострення події вже призвело до жертв. Насильство потрібно негайно зупинити.

Зауважте У США відреагували на загострення між Ізраїлем і Палестиною

Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Гази та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства,

– мовиться у повідомленні.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: головне

Масові сутички між ізраїльтянами та палестинцями спалахнули в останній день Рамадану. Тоді постраждали понад 200 людей.

Місцеві ЗМІ повідомили, що причиною конфлікту стало виселення арабських сімей з району Шейх Джарра.

Армія оборони Ізраїлю 9 травня провела "Вогненні колісниці" – найбільші військові навчання у своїй історії.

Вже наступного дня (10 травня) Палестина обстріляла Ізраїль ракетами. У відповідь він теж відкрив вогонь.

Жертвами конфлікту стали щонайменше 20 людей.