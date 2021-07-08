Україна виконала всі зобов'язання нормандської зустрічі-2019, – Резніков
8 липня 2021 , 21:06Читать новость на русском
Олексій Резніков під час візиту до Брюсселю 7 липня заявив, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів "нормандської четвірки у Парижі". Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон та Володимир Путін зустрілися у Єлисейському палаці 9 грудня 2019 року.
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков взяв участь у засіданні комісії Україна – НАТО. Там політик обговорив пріоритетні для України питання.
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Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі,
– наголосив Резніков.
Резніков схарактеризував дії Росії
- Український політик розповів послам держав НАТО, що Росія натомість не виконала жодних зобов'язань, які взяла на себе під час зустрічі у Парижі.
- За словами Резнікова, країна-окупант "намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації".
- Окрім того, політик нагадав, що Росія активно проводить агресивну кампанію з дезінформації.
Візит Резнікова до Брюсселя: головне
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков відвідав Брюссель з робочим візитом.
- Там політик зустрівся зі заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.
- Окрім того, Резніков взяв участь у засіданні Комісії Україна – НАТО, де виступили представники 30 держав-членів Альянсу.