Є багато питань, – віцемаршал Великої Британії вражений можливостями українських морських дронів

Українська військова розвідка збила два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет, які були випущені з безпілотних морських платформ MAGURA V7. Це перший випадок в історії сучасної війни, коли з морського безпілотника здійснилось ураження авіації.

Віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл розповів 24 Каналу, що атака українських дронів MAGURA V7 на російські літаки викликає більше питань, ніж відповідей. Також він пояснив, якою ефективною ракетою було завдано удару по російських літаках.

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Дрони стрибають, як божевільні

Белл підкреслив, що зазвичай невеликі та швидкі українські морські дрони, що були начинені вибухівкою, прямували до російських кораблів та під час зіткнення уражали їх.

Цього разу на морських дронах було встановлено декілька ракет і передбачалося, що вони – російські або українські. Проте з'ясувалось, що це були ракети Sidewinder, які Україні передали західні партнери,

– наголосив він.

AIM-9 Sidewinder – це американські ракети класу "повітря – повітря" з інфрачервоним наведенням. Вона має суттєві відмінності з радарною ракетою. Радарна випромінює сигнал, щоб визначити місцеперебування ворожого літака, і його пілот знає, що ракета наближається. Щодо ракети Sidewinder, то вона просто захоплює теплову сигнатуру двигуна літака, і пілот не знає, що вона рухається на нього.

Коли я запускав ракети Sidewinder, то використовував їх приблизно раз на два роки, щоб розуміти, як вона працює і наскільки складно нею прицілюватися,

– сказав віцемаршал королівських ВПС Британії у відставці.

Потрібно було, за його словами, стійко утримувати літак, налаштувати пристрій для супроводу і прислухатися до звуку, коли ракета захоплювала ціль. А потім натискати на спусковий гачок.

Важливо! ГУР 2 травня знищила за добу два російські літаки Су-30. Один в акваторії порту Новоросійська, а другий – в окупованому Криму. Атаки були здійснені за допомогою удосконалених морських дронів – MAGURA V7.

Проте морські дрони, як зауважив Белл, стрибають по воді, як божевільні. Тому дуже складно забезпечити стійкість для прицілювання ракет Sidewinder. Коли вони вилітають, у літака швидкість понад 600 кілометрів на годину, і ракети одразу в польоті.

Якщо запускати Sidewinder з морського дрона, то не зрозуміло, як вони набирають швидкість для польоту, як захоплюють ціль. Тут є багато питань, але це гарний приклад того, як Україна використовує асиметричні технології, інновації, несподіванки, оману, щоб створити можливості для збивання сучасних російських літаків,

– відзначив Шон Белл.

Він додав, що це змусить Росію задуматися, як гарантувати безпеку своїм дуже цінним винищувачам.

Нагадаємо, що речник ВМС Дмитро Плетенчук зауважив, що збиття російських літаків є новим етапом розвитку подій в Азовсько-Чорноморському регіоні. Він залишався єдиним простором, де окупанти ще мали певну "домінацію в акваторії Чорного моря" – це повітряний простір. Зараз росіяни його втрачають.