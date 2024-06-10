Невдовзі наші Повітряні сили почнуть випробовувати керовані авіаційні бомби українського виробництва. Наразі такі засоби активно використовує Росія, чим створює серйозні проблеми для Збройних Сил.

Свого часу Радянський Союз виготовив тисячі таких авіабомб. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що використання КАБів залежить від протиповітряної оборони. Тепер і Україна починає їхнє випробування.

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Які можливості матимуть українські КАБи

"І у нас, і у росіян від Радянського Союзу залишилося багато вільнопадаючих авіабомб, здебільшого ФАБів. Це те озброєння, яке більш ніж 30 років після розпаду СРСР практично ніде не використовувалося", – зауважив Роман Світан.

Однак якщо у противника добра протиповітряна оборона, то цими засобами неможливо працювати. Адже літак має виходити на ціль і тільки тоді їх скидати. Бомба може летіти ще кілька кілометрів, але вона відносно точно потрапляє куди потрібно.

Свого часу росіяни активно використовували бомби вільного падіння. Саме цими засобами вони руйнували Маріуполь. Окупанти швидше, ніж Україна знайшли можливості поставити бомбу на спеціальні "крила" і розробити спеціальну систему управління. В Україні нею керуватимуть іншим способом і робота над цим уже ведеться.

Виробництво запущене, думаю, найближчим часом ми побачимо вільнопадаючі бомби, але вже як авіабомби, що коригуються. Вони працюватимуть по російській території,

– підкреслив Роман Світан.

Він додав, що дальності будуть приблизно такі самі, але все залежить від висоти та швидкості скидання. Ймовірно, дальність складатиме 60 – 70 кілометрів. До того ж партнери надали нам так звані JDAM – обладнання, яке може перетворити звичайну авіабомбу в керовану. Україна очікує, що також отримає JDAM з покращеною системою наведення.

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