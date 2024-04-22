"Однозначно отримаємо": які можливості з'являться влітку в ЗСУ із застосуванням F-16

Нарешті питання виділення Україні озброєння здвинулося з мертвого місця, а Повітряні сили ЗСУ стають все ближче до того довгоочікуваного дня, коли отримають перші винищувачі F-16.

У розмові з 24 Каналом льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів, які нові можливості з'являться в українських військових, отримавши літаки F-16. Зауважимо, що нещодавно міністр закордонних справ Норвегії пообіцяв Україні F-16 із найновішим озброєнням, яке зможе бити за лінією фронту.

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Забезпечують 100% гарантію

Винищувачів F-16 є багато модифікацій від блоку 20 до 70 – 72. Залежно від модифікації літака, змінюється авіоніка, тобто дальність дії систем ураження.

Чим новіше модифікований літак, тим далі він може бачити й виконувати бойове завдання за допомогою ракет,

– зауважив Світан.

Наприклад, у блоці 50 – 52, а саме такої модифікації буде частина літаків, які отримає Україна, дальність ураження ракети 120D 150 – 180 кілометрів.

Міністерство оборони Великої Британії 14 квітня повідомило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України. Його українські льотчики здійснювали під керівництвом ВПС Сполученого Королівства.

На думку військового експерта, Повітряні сили ЗСУ влітку цього року точно отримають одну – дві бригади F-16. Одна бригада – близько 40 літаків, дві – в районі 80 літаків.

Навіть якщо буде лише ескадрилья, то ми за допомогою неї зможемо по напрямках утримувати на дальності літаки противника, а це вже забезпечить практично 100% гарантію невикористання росіянами КАБ,

– мовив льотчик-інструктор.

Він переконаний, що ту кількість та модифікацію літаків, які були обіцяні, Україна однозначно отримає. А вже залежно від часу їх надходження та номенклатури озброєння, яке передаватиметься разом з літаками, будуватимуться плани щодо їх використання.

Передача Україні винищувачів F-16