Росія від 24 лютого 2022 року випустила по території України понад 300 крилатих ракет Х-22. Повітряним силам ЗСУ під час чергової масованої атаки 19 квітня вперше вдалося збити цей тип ракет.

Захисники неба вкотре змогли зробити неможливе. В етері 24 Каналу речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, як вдалося збити перші дві ракети Х-22. До того ж 19 квітня ознаменувалося феноменальним збиттям бомбардувальника Ту-22М3.

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"Ми збивали "Кинджали", "Циркони" й от сьогодні нова історична подія – збиття Х-22", – додав речник Повітряних сил.

Ще один міф Росії розвіяно

Повітряні сили ЗСУ вперше змогли ліквідувати дві ракети Х-22, які раніше складно було збити. Цей тип ракет летить з шаленою швидкістю – 4 тисячі кілометрів, тому їх дуже складно знищити на льоту. Однак, коли вони заходять на ціль, то стають балістичними й далі з ними йде робота, як з балістикою.

Звичайно, що ми зможемо і надалі збивати ракети Х-22. Україна має сили й засоби. Попри те, скільки б не кричала російська пропаганда, що ліквідація цих повітряних цілей щось на рівні фантастики,

– сказав Євлаш.

За його словами, якщо наші західні партнери дадуть Україні більше різних систем, зокрема ЗРК Patriot, то Повітряні сили ЗСУ зможуть ефективно протистояти різним загрозам.

Що відомо про російську атаку 19 квітня