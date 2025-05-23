"Американської парасольки вже немає": Європа може взяти на себе частину фінансування ЗСУ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних Сил України. Це своєчасна ініціатива, оскільки вже зараз слід замислюватися про майбутнє, зокрема про 2026 рік.

На 2025 рік фінансування основних потреб України – як цивільних, так і оборонних – вже передбачене. Ці плани формувалися ще за попередньої адміністрації у США. Детальніше 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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"Європейський Союз поступово усвідомлює, що "парасолька" безпеки від США більше не є надійною і теоретично може пропускати краплини дощу. Це спонукає ЄС до активного переозброєння", – зауважив він.

Європа розуміє, що США стали ненадійними

Як зазначив Сергій Стуканов, у березні 2025 року було оголошено про запуск програми ReArm Europe, яка передбачає залучення 800 мільярдів євро на модернізацію оборонного сектору впродовж найближчих років для низки європейських країн.

Ключову роль у цьому, найімовірніше, відіграватиме Німеччина. Після Другої світової війни вона тривалий час утримувалась від мілітаризації, однак тепер ситуація змінилася. Новий канцлер Фрідріх Мерц публічно заявив про прагнення зробити німецьку армію найсильнішою на континенті.

Вона має діяти разом із силами Франції, Польщі, Великої Британії, Туреччини та іншими країнами НАТО, формуючи основу оборони Європи,

– пояснив Стуканов.

Для України це позитивний сигнал. Європа має бути спроможною самостійно захищати себе, а НАТО – не лише покладатися на військову міць США, які останнім часом демонструють нестабільність, а й опиратися на власний потенціал.

За словами єврокомісара з питань оборони й космосу Андрюса Кубілюса, частина з 800 мільярдів євро має спрямовуватися й на посилення оборонної промисловості України. Вже діє низка спільних проєктів за участі європейських, зокрема німецьких компаній.

Крім того, кошти від Данії та інших країн направляються на закупівлю зброї в українських виробників. Існують різні моделі співпраці. Можливо, буде розроблено нові способи залучення європейських коштів на оборону України.

Однак важливо також усвідомити, що Україна вже є і має залишатися нероздільною частиною європейського оборонного периметра. Росія становить стратегічну загрозу на десятиліття вперед, і ця загроза є спільною як для України, так і для країн Балтії та інших держав Європи.

Українська армія на сьогодні, напевно, є найпотужнішою та найдосвідченішою у Європі,

– підкреслив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Жодна армія на континенті не має такого бойового досвіду у війні високої інтенсивності з часів Другої світової. Тому логічним виглядає її залучення до планування спільної оборони на всіх рівнях – як у форматі партнерства з НАТО, так і, можливо, в межах майбутньої європейської армії, обговорення щодо створення якої вже тривають.

Отже, ініціатива міністра Марченка є не лише економічно вмотивованою, але й політично виваженою. Технічні аспекти її реалізації ще потребують обговорення, але стратегічний напрямок визначено: Збройні Сили України мають отримати підтримку від Європи.