Усе, що потужніше БМП – важко: як партнери відреагують на запит надати літаки F-18
У середу, 6 грудня, Міноборони України на закритій сесії у Вашингтоні представило перелік озброєння для задоволення потреб ЗСУ. Серед запитів були винищувачі F-18.
Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 Каналу припустив, як партнери відреагують на запит надати літаки.
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Можлива реакція на запит про F-18
Також український уряд робив запит на отримання іншої зброї:
- винищувачі F-16;
- гелікоптери AH-64 Apache;
- вертольоти UH-60 Black Hawk;
- танки Abrams;
- 155-міліметрові артилерійські снаряди;
- три типи безпілотників General Atomics (один із них – MQ-9B Sky Guardian);
- система ППО THAAD;
- ракети великої дальності ATACMS;
- транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.
Костенко пояснив, що надзвичайно складно отримати схвалення від партнерів на постачання зброї, яка потужніша за БМП. Представники Міноборони буквально "вигризали" техніку, яка вже є на озброєнні українських воїнів. Процес перемовин складний, потребує багато часу та пояснень.
F-18Палубний винищувач-бомбардувальник четвертого покоління. На сьогодні він є основним бойовим літаком ВМС США, а його модернізована версія поставляється на експорт, зокрема як аеродромний літак.
Міністр оборони України Рустем Умєров під час нещодавнього візиту до США подякував американським партнерам за військову підтримку. Його першочергове завдання – доводити нашим союзникам, що Україна справді потребує того чи іншого озброєння.
Звичайно це потрібні речі (F-18 – 24 Канал). Проте також потрібно звертати увагу на далекобійні ракети. Є пріоритетні речі. Не думаю, що якісь транспортні літаки є зараз пріоритетними. Вертольоти, далекобійна зброя, системи ППО – це дійсно те, що дасть можливість в майбутній позиційній війні, якщо ми встигнемо вирвати позиції. Це буде прикривати наші війська й зробить нас потужнішими,
– підкреслив Роман Костенко.
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Допомога для України від США: головне
- 6 грудня адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. Зокрема, новий пакет допомоги включає додаткові ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів.
- Того ж дня президент Джо Байден звернувся до конгресу США щодо голосування за додаткове фінансування для України. Він попередив, що невиконання цієї вимоги може дозволити Владіміру Путіну відновити сили у війні й навіть залучити американські війська. Байден заявив, що готовий піти на "значні компроміси" з питань безпеки кордонів, щоб задовольнити республіканців у Сенаті, які відмовилися підтримати майбутню допомогу Україні.
- Ситуація довкола відповідного законопроєкту тягнеться ще від жовтня: тоді адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення 106 мільярдів доларів, з яких близько 61,1 мільярда призначені для військової підтримки України. Утім, досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Одні республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а інші хотіли б допомагати лише гуманітарно.