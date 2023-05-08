Україна збила "Кинджал": чому Повітряні сили не відразу підтвердили цей факт

Українським Силам ППО завдяки ЗРК Patriot вдалося вперше збити гіперзвукову ворожу ракету "Кинджал". Однак знищення "аналагав нєт" офіційні джерела підтвердили не одразу, спершу навіть було спростування.

Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту. Треба було на 100% переконатися, що це саме "Кинджал". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Як наголосив військовий експерт, мала відбутися ретельна експертна оцінка, тому що таке відбулося вперше.

Навіть дуже серйозні фахівці, які розуміються на цьому, коли стикаються з певною новизною у своїй галузі, потребують дуже серйозного експертного ставлення до цього,

– зауважив Петро Черник.

Крім того, противнику також потрібно сплутувати карти, щоб він не розумів, що відбувається з його зброєю. "На цю хвилину і в інформаційно-психологічній операції, і в суто бойовій частині ми виграли у них в суху", – підкреслив Черник.

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