Російської суперзброї не існує: чи вплине збиття "Кинджалу" на подальші обстріли України

Українське військове керівництво підтвердило інформацію про збиття вперше за історію цієї війни російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Це величезний іміджевий крок і черговий показ міці української армії і ницості російських брязкань так званою суперпотужною зброєю.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він припустив, що тактика російських обстрілів може дещо змінитися, терористи можуть направити її на зрив українського контрнаступу.

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Попович зауважив, хоч росіяни називають "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, однак вона не є повноцінною гіперзвуковою зброєю, радше вона балістична.

Російська пропаганда отримала черговий ляпас

Досі українське військово-політичне керівництво заявляло про те, що в України немає можливості збивати балістичні ракети, однак так було до отримання системи ППО Patriot, наголосив аналітик. Модифікація системи, яку зараз отримала Україна, призначена для збиття балістичних цілей.

За словами Поповича, збиття такої ракети Україною не може суттєво вплинути на тактику обстрілів російських терористів. Однак це має суттєвий іміджевий вплив на них і повністю розвінчує тези російської пропаганди, що "Кинджал" неможливо збити.

Це величезний плюс і для українських зенітників, які змогли це зробити і для розробників системи Patriot, які показали, що "вундервафе" (зброя надзвичайно великої сили – 24 Канал) російського не існує,

– наголосив мовець.

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Тактику обстрілів змінила загроза контрнаступу

Росіяни продовжують бомбити мирні міста України. Не можна дізнатися куди летіли ракети, які збили українські захисники, цілком можливо вони були направлені в енергетичну інфраструктуру чи в центри ухвалення рішень, або ж це були навіть військові цілі, що пов'язані з підготовкою контрнаступу, акцентував Попович.

Та частіше за все російські обстріли є терористичними і мають на меті загибель мирних жителів, згадати хоча б наслідки в Дніпрі та Умані.

Маю посилатися на дані військової розвідки Великої Британії про те, що тактика російських обстрілів змінилася. Зараз вони будуть відшукувати місця концентрації українського війська, західної техніки, військові цілі і логістичні вузли та шляхи,

– резюмував військовий аналітик.

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