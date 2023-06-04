Україна виграє битву за Бахмут: військовий експерт припустив, як розвиватимуться події далі

Росіяни не мають шансів повністю взяти Бахмут та закріпитися на цьому напрямку. Окупанти роблять спроби просування, які щоразу знаменуються невдачами.

Російські війська контролюють наразі близько 90% території самого міста, втім це не свідчить про їхнє домінування. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Росіяни не зможуть отримати Бахмут

Олександр Мусієнко зазначив, що наразі ключова історія на флангах. Окупанти робили спроби зупинити просування ЗСУ, втім вони були марними.

"Битва за Бахмут у майбутньому закінчиться на користь України", – додав Мусієнко.

За його словами, українським захисникам не потрібно буде вдаватися до тактики росіян – вести бої за участі штурмових груп та встановлювати вогневий контроль артилерійськими засобами й мінометами.

Можна буде просто завдавати ударів по ворожих угрупованнях й далі йти по флангах для того, щоб створити їм там оточення, перерізати логістику,

– пояснив він.

Росіяни на Бахмутському напрямку насправді не мають змоги атакувати українські позиції далі. Також у них немає можливості повноцінно закріпитися на флангах.

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