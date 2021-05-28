Україна зі своїх джерел дізнається деталі розмови Байдена з Путіним, – ОП

Україна дізнається подробиці про зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. В Офісі Президента запевнили, що для цього у влади є достатньо джерел.

Київ має не лише дипломатичні, але й закриті канали інформації. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Читайте також Загрожує безпеці України, – Кулеба про зближення Білорусі з Росією

За його словами, влада України точно отримає інформацію про розмову Путіна та Байдена. Насамперед – саме від адміністрації президента США.

А також по каналах, які має Андрій Єрмак (очільник ОП – 24 канал) й навіть медійних каналах, трошки пізніше,

– пояснив Подоляк.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може поспілкуватися телефоном із Байденом перед його зустріччю з Путіним. У президентів обговорюють таку можливість.

Коли й де зустрінуться Байден та Путін

Американський та російський лідери зустрінуться 16 червня у Женеві. Туди Байден приїде на саміт з лідерами ЄС.

За інформацією ЗМІ, розмова Байдена та Путіна може відбутися у женевському готелі InterContinental.

У Байдена розповіли, що насамперед політики обговорюватимуть двосторонні відносини США та Росії.