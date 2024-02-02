Ювелірна операція, – Тизенгаузен про чергову втрату чорноморського флоту

Вночі 1 лютого українські розвідники уразили російський ракетний катер "Івановєц". Ще одне судно чорноморського флоту країни-агресорки пішло на дно.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував 24 Каналу чергову перемогу України в Чорному морі. За його словами, наші бійці виявили неабиякий професіоналізм.

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"Зверніть увагу, що дрон влучає в те саме місце, куди влучив попередній. Ви уявляєте собі ювелірність цієї операції? Як уміло керували наші оператори цими дронами!" – наголосив Тизенгаузен.

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Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що катер "Івановєц" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5. Унаслідок шести прямих влучань у корпус судно перекинулось на корму й затонуло.

На думку політтехнолога, катер "Івановєц" є втіленням самої країни-агресорки, яка хоче мати вигляд сильної та незборимої, але насправді слабка.

Те, як кілька маленьких дронів змогли упідводнити великий корабель, може стати черговим символом боротьби проти російських загарбників. Дарма що ворог переважає кількістю, Україна має інші переваги, з якими може перемогти.

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На затонулому кораблі були протикорабельні ракети "Москіт" із дальністю до 130 кілометрів. Крім того, екіпаж налічував близько 40 моряків – пошуково-рятувальна операція наразі не дала результатів.

Представник української розвідки Андрій Юсов назвав втрату "Івановца" серйозною, адже Росія має всього три таких кораблі. Вартість судна становить 70–80 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський зреагував на знищення катера "Івановєц". Він подякував українським розвідникам за ефектне поповнення російського придонного флоту.

Операція українських розвідників стала можливою завдяки підтримці Мінцифри й платформи United24.