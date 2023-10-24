У ВМС розповіли, чому Кримський міст досі не зруйнований повністю

Україна активізувала свої зусилля з деокупації Криму, проте нищити незаконний Кримський міст не поспішає. У Військово-морських силах України пояснили, коли ця споруда буде зруйнована.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, розповів, що Керченський міст досі не зруйнований повністю через те, що ми, на відміну від росіян, не страждаємо символізмом. За його словами, це допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом.

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Міст буде зруйнований

Плетенчук пояснив, що у нашої армії немає завдання захопити якусь територію до певної дати.

Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу,

– сказав речник ВМС України.

Він наголосив, що це буде зроблено тоді, коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом, тому слід чекати слушного моменту. За словами Дмитра Плетенчука, нанесення вогневого ураження по території тимчасово окупованого українського Криму не є чимось символічним, а вкладається в загальний план звільнення.

Росіяни намагаються захистити Керченський міст

Речник ВМС України розповів, що для "повного комплекту" захисних механізмів Кримського мості росіянам потрібно ще силове електромагнітне поле та бронепоїзд. За його словами, там дійсно використовуються різноманітні способи захисту – бонові загородження на притоплених баржах розтягнули проти наших надводних та підводних дронів, але прохід все одно залишається.

Прохід достатній для того, щоб туди прошмигнув наш маленький дрон,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Він також зауважив, що тактика ворога проста – звузити цей прохід максимально, щоб там чекати на можливі цілі і їх розстрілювати.

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