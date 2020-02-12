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      Україна перегляне Угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2021 році

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      Зустріч Гончарука з представниками ЄС / 24 канал, Едуард Крижанівський

      Торговельну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом потрібно переглянути, щоб у 2021 році підписати оновлений документ. Адже економіка України повинна рухатися далі до зближення з європейською.

      Про це говорили прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та комісар ЄС із питань європейської політики сусідства й розширення Олівер Варгеї, спільний брифінг яких відбувся 11 лютого в Києві. 

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      Про перегляд частини Угоди про асоціацію у 2021 році

      Ми зараз дивимося на те, щоби розпочати підготовку до актуалізації Угоди про асоціацію в торговельній частині. Така можливість відкриється для нас в наступному році, ми маємо бути до цього готові,
      – сказав голова уряду України.

      Олівер Варгеї підтвердив: ЄС планує вже у 2020 році завершити підготовчу роботу для перегляду частини Угоди.

      Ми плануємо зробити всю підготовчу роботу вже цього року, аби якомога швидше зробити цей перегляд наступного року і підписати всі необхідні документи,
      – наголосив комісар ЄС.

      І додав: "Наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити Угоду згідно з правилами".

      Про розширення співпраці України та ЄС у яких сферах мовиться

      Безпосередньо у 2020 році між Україною та ЄС планують підписати угоду про "відкрите небо" – спільний авіапростір (це дозволить ефективніше та безпечніше здійснювати авіаперельоти). 

      Європейський спільний авіаційний простір – угода між ЄС і третіми країнами, яка встановлює стандарти безпеки та пом'якшує ринкові відносин у сфері авіації.

      Україна та ЄС домовилися про цю угоду ще у 2013 році, але її не могли підписати через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після Brexit це не повинно більше заважати. 

      Щодо інших нюансів співпраці, Варгеї зазначив: "Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо забезпечити приріст робочих місць в Україні, особливо коли мовиться про зв'язок, "зелену угоду", енергію, транспорт, освіту – все, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні".

      Ми погодилися з прем'єр-міністром (Гончаруком – 24 канал), що це – наш спільний пріоритет. Також це має збільшити іноземні прямі інвестиції в Україну,
      – підсумував Варгеї.

      Гончарук
      Брифінг Гончарука та Варгеї 11 лютого в Києві / Фото Едуарда Крижанівського, 24 канал

      Що таке Угода про асоціацію України з ЄС?У 2014 році Європейський Союз та Україна уклали Угоду про асоціацію. Угода є основним інструментом для зближення України з ЄС, поглиблення політичних стосунків, економічних зв'язків, розвитку спільних цінностей.

      Економічна частина Угоди (про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі) надає Україні можливість для розширення торговельних відносин, відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства до європейського, інтеграції стандартів ЄС у ключові сектори української економіки. 

      Зауважимо, саме відмова режиму Януковича від підписання Угоди про асоціацію у підсумку призвела до Революції Гідності. 

      Жінка цілий рік носила з собою обручку, не здогадуючись про це: фото та відео
      11 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Євросоюз Європа Угода про асоціацію Євроінтеграція Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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