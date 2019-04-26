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      Україна та Словаччина призупинили транзит неякісної російської нафти

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      Транзит неякісної російської нафти услід за Польщею призупинили Україна та Словаччина
      Транзит неякісної російської нафти услід за Польщею призупинили Україна та Словаччина / Колаж 24 канал

      Українська компанія "Укртранснафта" 25 квітня вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (магістральний нафтопровід "Дружба"). Усе тому, що російська нафта неякісна, бо має зависокий вміст хлору.

      Раніше Польща повідомила про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

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      "Укртранснафта" має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання обов`язків за угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України.

      Окрім цього, "Укртранснафта" змушена була призупинити транзит також у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина). Ще одна причина – відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти "Фенешлітке" (Угорщина).

      Словаччина теж приєдналась до країн, які відмовились транзитувати неякісну російську нафту нафтопроводом "Дружба". Інформацію підтвердила компанія Transpetrol, яка використовує нафтопровід у Словаччині.

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      Транзит призупинили на прохання заводу Slovnaft, який відмовився приймати нафту, тому що вона містить органічний хлор. Забруднені запаси нафти можуть нашкодити заводу.

      Раніше Білорусь заявила, що може повністю зупинити нафтопровід "Дружба" через припинення транспортування нафти на ділянці "Мозир-Адамове" та загрозу повної зупинки системи магістральних нафтопроводів "Дружба".

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      Теги: Новини України Новини Росії Нафта Словаччина
      Джерело: 24 канал
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