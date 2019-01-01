Україна у 2018 році експортувала до Росії пшениці всього на 200 доларів: цікава статистика

Введене Російською Федерацією ембарго на поставки українських товарів найбільше може позначитися лише на поставках трансформаторів, паперу, картону та шпалер.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Так як деякі товарні позиції потрапили під торгову заборону, то український експорт за січень-жовтень 2018 року був мізерно малий.

Цікаво, що поставки до Російської Федерації пшениці в грошовому еквіваленті становили лише 200 доларів, а шоколаду та какаовмісних продуктів – 1,3 тисяча доларів, енергогенераторних установок – 0,7 тисячі доларів.

Однак, обсяг експорту шпалер, що підпали під дію торгової заборони, у грошовому еквіваленті становив за цей період 61,3 мільйонів доларів, двигунів і генераторів згідно із зазначеними в постанові Російської Федерації кодами, Україна поставила на 45,8 мільйонів доларів, трансформаторів – на 38 мільйонів доларів, паперу – на 27 мільйонів доларів.

До слова, під час прес-конференції Володимир Путін сказав, що Україна влаштувала економічну блокаду Росії, проте обсяг торгівлі таки зростає.

Варто додати, що експорт щебеню, який також підпав під заборону, за цей період досяг 20,7 мільйонів доларів.

Держстат зазначає, що найбільша кількість товарів у списку заборонених до постачання в Росію належить до товарного коду "реактори ядерні, котли і машини", експорт за яким у січні-жовтні 2018 року становив у грошовому вираженні цілих 442,356 мільйонів доларів. Однак експорт за конкретними позиціями значно менший.

Крім того, у переліку заборонених до постачання товарів, зокрема, значиться позиція "турбіни на водяній парі (за винятком частин турбін)", однак за підсумками 10 місяців 2018 року Україна не постачала таких турбін, а експорт з виключеною позицією "частини турбін" у грошовому вираженні становив 7 мільйонів доларів.

Така ж ситуація і з позицією "машини для змішування мінеральних речовин з бітумом", загальний експорт яких за цей період досяг 32,8 мільйонів доларів, тоді як за товарами, які підпадають під ембарго, обсяг поставок досяг 10,7 мільйонів доларів.

Експорт електричних провідників на напругу не більше тисячі В, при виключенні низки кодів, становив за цей період 10,7 мільйонів доларів.

Експорт тракторів, товарні коди яких також потрапили під ембарго, становив 5 мільйонів доларів, причепів і напівпричепів – 3,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.



А вже 26 грудня Рада національної безпеки та оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.

Пізніше Росія запровадила заборону на імпорт товарів з України. Таким чином, Кремль відреагував на санкції, які нещодавно ввела проти них Україна.