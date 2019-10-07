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      Україна виплатила пів мільярда боргу МВФ

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      Україна виплатила пів мільярда боргу МВФ
      Україна виплатила пів мільярда боргу МВФ / pinterest.com

      Україна погасила 560,9 мільйона доларів боргу перед Міжнародним валютним фондом у вересні.

      Загалом протягом вересня обсяги виплат за валютними боргами держави склали 1,97 мільярда доларів, повідомляє пресслужба Національного банку України.

      Важливо: Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні

      З цієї суми:

      • 1 223,7 мільйона доларів спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій;
      • 560,9 мільйонів доларів було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом.

      Витрати з міжнародних резервів вдалося частково компенсувати за допомогою продажу нових облігацій у валюті на загальну суму майже 547 мільйонів доларів.

      Зауважимо, що значні виплати за державним боргом негативно вплинули на стан міжнародних резервів України — вони зменшилися на 2,6% за місяць.

      Що відомо про борги України?У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Але 2019 рік – найкритичніший, тому що залучати зовнішнє фінансування під час післявиборчих перипетій дуже складно – інвестори через невизначеність не готові давати гроші.

      З усіх виплат значна частка, більше половини – офіційним кредиторам: МВФ, Євросоюз, США, і дефолт за цими зобов'язаннями в принципі неможливий. Ще один момент – понад дві третини усіх виплат необхідно буде здійснити через бюджет, який немає таких ресурсів, як Центробанк.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Гроші МВФ держборг
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