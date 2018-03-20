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Україна вже стягнула з "Газпрому" до свого бюджету понад 100 мільйонів гривень

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З "Газпрому" до бюджету України вже стягнено понад 100 мільйонів гривень / Фото з вільних мереж

До державного бюджету України вже стягнені усі кошти російського газового монополіста "Газпрому", які перебували на території України.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє "Укрінформ".

"Можу сказати, що Міністерство юстиції стягує з "Газпрому" ще так само 6 мільярдів доларів за рішенням українського суду по штрафу на користь бюджету з ініціативи Антимонопольного комітету. Ми вже стягнули частину коштів – усе, що було у "Газпрому" на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 мільйонів гривень, які вже потрапили до українського бюджету", – розповів Петренко.

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Він також зазначив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами щодо інших рішень для того, щоб змусити Росію виплатити всі борги, які є на сьогодні. Як уточнив Петренко, мовиться про 8,5 мільярда гривень.

"Є відповідне доручення прем'єр-міністра Гройсмана, і ми зараз маємо хороші перспективи та хороші напрацювання щодо виконання цих рішень не тільки в Україні, але і в інших країнах, з якими в України є відповідні договори", – розповів міністр юстиції.

Щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту, Петренко сказав, що наразі "Нафтогаз" проводить відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.

Нагадаємо, 14 березня за позовом Антимонопольного комітету та Міністерства юстиції Київський апеляційний господарський суд зобов’язав "Газпром" виплатити до державного бюджету України понад 171 мільярд гривень.

Теги: Гроші Новини України Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз Бюджет Бюджет-2018 Міністерство юстиції Павло Петренко
Джерело: 24 Канал
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